【香港足球】屠俊翹赴西甲雷加利斯試腳　「若失敗仍會再接再厲」

近年香港球員不斷嘗試外闖尋求機會，羅素、艾力士及徐宏傑北上發展，小將茹子楠及杜國榆更旅歐成功，分別加盟葡甲科瓦彼達迪與西乙B胡米利亞。曾效力夢想FC的守門員屠俊翹，正於西甲球會雷加利斯（Club Deportivo Leganés）跟操試腳，來季外流港將會否再添一員？

去季助夢想FC把守最後一關的屠俊翹，全季助球會共上陣20場賽事，這名24歲守門員今夏透過經紀接觸西甲球會雷加利斯，6月初赴當地試腳，至今近一個月。「因西甲已完季，現時跟隨球會足球學院訓練，評估後教練都認同我的能力，有興趣相討條件。」教練更要求「阿翹」到意大利踢季前友賽，跟意甲球隊交手，再從中觀察。

屠俊翹（右二）於當地跟操近一個月，已成功融入球隊。（受訪者提供）

雷加利斯位於馬德里南部，2016/17球季才首度升上西甲作賽，去季於西甲最終以第13位完成，陣中守門員包括由皇家馬德里外借的烏克蘭天才門將盧連（Andriy Lunin）。據阿翹所述，球會一隊與二隊共有8個守門員，雖然面對強大競爭，他對最終結果仍然樂觀，「若成事會跟西甲一隊簽約，再視乎情況及教練決定，有可能會安排踢B或C隊。現時經理人跟球會洽談中，加盟仍有可能性，但有些細節未達共識」。

跟操近一個月後，屠俊翹指當地設備比香港優勝，是渴望外流的原因之一。（受訪者提供）

這名門將坦言，自己跟香港球會有聯繫，若外流未能成事，回港仍有班落，不過他未來定必會繼續尋找外流機會，「始終香港足球環境複雜，外邊有能力、有表現便有足夠收入。西班牙即使是半職業聯賽，仍有屬於自己的練習場地，雖然可能港超水平較高，可是設備卻難以相比」。

屠俊翹透露7月會隨足球學院先到意大利進行友賽，跟意甲球隊交手，作為試腳的一部份。（受訪者提供）

現時阿翹在西班牙每周訓練五日，每日約有一至兩課，跟隊友同宿的他早已融入球隊。可是當地環境未如香港般五光十色，生活略為沉悶，但他認為當地環境反而有助成長，「這一個月感受到別人的訓練量、模式、設施都十分好……還有那股熱愛足球的心。練習方面他們主張控球在腳，轉方向時不準許踢高波，亦絕不容許回傳，能逼使球員要更快速地尋找隊友轉向，獲益良多」。

其實不論結果，相信今趟旅程對阿翹來說，肯定是難忘的，他日想起亦至少從不後悔。