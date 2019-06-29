【美洲國家盃2019】阿根廷晉4強會師巴西　衛冕智利淘汰哥倫比亞

阿根廷及巴西會師美洲國家盃4強，美斯能否奪冠圓夢？ 在美洲盃8強，阿根廷靠拿達路馬天尼斯後腳入波開紀錄，加上盧施素把握對方門將失誤射入，以2：0擊敗委內瑞拉晉級。 同日另一場8強，智利雖然有兩個入球被吹「詐糊」，法定時間賽和哥倫比亞0：0，但他們在互射12碼以5：4險勝，4強的對手會是烏拉圭及秘魯的勝方。

西班牙傳媒留意到，阿根廷隊長美斯賽前少有地激情唱國歌。阿根廷上半場表現較佳，阿古路在3分鐘即有一記窄位射門，被委內瑞拉門將法連尼斯用腳擋出。7分鐘，阿根廷角球攻勢製造威脅，皮球又被法連尼斯沒收。

西班牙傳媒稱，美斯賽前激情唱國歌。（美聯社）

到10分鐘，另一次角球攻勢，阿古路禁區邊起腳，來到門前的人堆，拿達路馬天尼斯乖巧地後腳一射，為阿根廷先開紀錄，並以1：0領先半場。

下半場初段，拿達路馬天尼斯接應斜傳，推到禁區邊起右腳，中柱彈出。委內瑞拉並非沒有反撲之力，他們的控球比率還比阿根廷高，但創造力及把握力較差，阿根廷全場17次攻門有7次中目標，但委內瑞拉全場只得一次攻門中目標。

拿達路馬天尼斯（右一）乖巧地後腳一射，為阿根廷先開紀錄。（美聯社）

74分鐘，阿根廷把握到法連尼斯的失誤，拉開比數。阿古路的遠射，被法連尼斯撲出，但他將皮球撲到盧施素腳下，後者輕鬆射入空門，最後阿根廷以2：0勝出，挺進4強，會跟東道主巴西上演夢幻對決。

盧施素射入空門，為阿根廷拉開紀錄。（美聯社）

阿根廷對委內瑞拉精華片段：

阿古路賽後說：「我們都知道，這場不會是容易的比賽，很高興可以入4強。阿根廷對巴西的對決相信會令全球球壇期待，這場不是每日會看到的比賽。我們已經來到，會盡全力，做到最好。」

阿根廷前鋒阿古路力抗對手。（美聯社）

今場比賽有一幕幾有趣，阿根廷中場迪保羅帶波，後面有兩個委內瑞拉球員緊纏。此時草地上的一隻鴿子茫然不知危機的來臨，牠正身在迪保羅的帶波路線之上。皮球滾過鴿子，馬上受驚飛起，而迪保羅亦跌在地上。賽後，網民紛紛笑稱迪保羅扭不過鴿子，或者鴿子踢跌了迪保羅。

當迪保羅扭波遇上鴿子：

美斯的阿根廷再進一步，4強會鬥巴西。（美聯社）

艾蘭古斯先為智利將皮球送入網，但經VAR後，入球前阿歷斯山齊士越位，所以入球無效。（美聯社）

智利互射12碼淘汰哥倫比亞

同日另一場美洲盃8強，智利對哥倫比亞。智利形勢佔優，在法定時間還有兩個經VAR後改判的「詐糊」入球。首先在上半場的17分，艾蘭古斯先為智利將皮球送入網，但經VAR後，入球前阿歷斯山齊士越位，所以入球無效。

球證指入球無效，投訴的智利球員十分無奈。（美聯社）

70分鐘，智利中場維達爾禁區內一射破網，但經VAR後，發現有智利球員手球在先，所以這個入球也被取消。最終，智利及哥倫比亞踢成0：0，雙方要互射12碼分高下。頭4輪，兩隊全中，到第5輪，哥倫比亞的威廉迪施路射失，而阿歷斯山齊士射入，智利以5：4力克對手入4強。

維達爾下半場射入後慶祝，但之後入球又被取消。（美聯社）

山齊士射入最後一個12碼，帶領智利晉級。（美聯社）

維達爾賽後表示，今場贏得相當艱難，他說：「我們有兩個入球被取消，但我們保持戰意，在12碼中取得勝利。我們配得上晉級。」另一位入過「詐糊」的艾蘭古斯則說：「我們有一些機會，但未能把握，才要互射12碼。在互射12碼，我們充滿信心，因為我們曾經在兩場決賽中射贏12碼，帶來我們力量。」之前兩屆美洲盃，智利都在決賽以互射12碼贏阿根廷封王。

智利羸出互射12碼的一刻，球員衝過中線慶祝。（美聯社）

智利對哥倫比亞精華片段：