【溫布頓網球賽】15歲歌芙期待鬥39歲大威　盼成就比細威更強

溫布頓網球賽抽籤，39歲的維納絲威廉絲（Venus Williams）抽中15歲美國小將歌芙（Cori Gauff），令世界排名269的後者成為追訪對象。她直言對抽籤極之滿意，更指自己目標是超越偶像細威。

歌芙（Cori Gauff）於美國亞特蘭大出生，6歲接觸網球，7歲移居到佛羅里達，父親Corey是她的教練。她在溫布頓外圍賽決賽挑戰排名比她高172名的比利時球手Greet Minnen，以兩盤6︰1輕鬆勝出，成為自1968年公開賽年代以來最年輕球手戰溫布頓首圈。

1.76米的歌芙13歲打入美網少年組決賽，一年後贏得法網少年組。訪問中，歌芙沒有掩飾對「細威」莎蓮娜威廉絲的愛。她表示威廉絲姊妹是偶像，當中「細威」是推動歌芙打網球的原因︰「我很喜歡這次溫布頓抽籤，面對其中一個最偉大的球手是夢想成真，我很期待自己的發揮。我不認為大威老，她仍有戰鬥力。」

細威對這名後輩大加讚賞︰「她是一名很出色的年輕球手，我愛她與她的父親。歌芙的身材及一切都令我想起維納絲。」

歌芙身高手長，15歲已展現潛力。（Getty Images）

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被指是網球的未來，歌芙卻沒有想太多︰「這稱號很瘋狂，下一個什麼什麼又如何，我只想做好自己。」她在早前的訪問中，展示自己在睡房的當眼處貼上細威莎蓮娜威廉絲的美網海報，她在片段中解釋，「莎蓮娜威廉絲海報，鞭策自己成為世上最強，甚至比莎蓮娜更強，說不定有一天可打破大滿貫紀錄。」