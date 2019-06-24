【網球】由黯然落淚到激情再現　梅利復出首戰男雙即奪冠

梅利養傷5個月後復出，夥拍費利斯安奴盧比斯出戰皇后會盃男子雙打項目，贏得冠軍。他賽後指臀部沒有因為比賽而出現痛楚，很享受今次賽事。

梅利（Andy Murray）和費利斯安奴盧比斯（Feliciano Lopez）在皇后會盃的晉級過程未有受到太大考驗，先後擊退頭號種子卡貝爾（Juan Sebastian Cabal）及法拉（Robert Farah）組合和3號種子John Peers及干天倫（Henri Kontinen）組合，殺入決賽。

梅利及費利斯合作無間，在皇后會盃男雙中殺入決賽。（Getty Images）

梅利和費利斯在決賽遇上英美組合沙利斯貝利（Joe Salisbury）及Rajeev Ram。梅利和費利斯在首盤沒有取得很大優勢，僅僅贏細分8：6。他們在第二盤輸局數5：7。雖然被對手追回一盤，但梅利有一球飛身救波失敗，反而激起士氣，將決心帶到第三盤。第三盤打10分制，梅利和費利斯順利以局數10：5拍走英美組合，以盤數2：1順利奪冠。

梅利在第二局飛身救波，雖然這球沒有得分，但激起士氣。（Getty Images）

同日，費利斯除在男雙賽事奪冠外，他亦在男單賽事捧杯，繼菲臘普西斯（Mark Philippoussis）在1997年後第一位在皇后會盃同年贏得男單和男雙錦標。他賽後直指整件事很難以置信：「這個機會可能一生人只得一次，因為單打實在是很難勝出。」他亦指很高興能與梅利合作出戰雙打：「所有人對他能重返球場都很興奮。」

梅利的夥伴費利斯於同日連獨男單及男雙兩項錦標，心情激動。（Getty Images）

梅利自2011年贏得美網及總決賽雙打亞軍後，便沒有獲得任何雙打錦標。對於復出後首場賽事已能奪冠而回，更是他多年沒有奪冠的雙打，他形容今次成績非常好：「我樂在其中。我在今個星期初仍覺得非常放鬆，但我在數天後開始緊張，我更感覺到比賽的本能正在翻騰。」對於外界關心他的傷勢，他指臀部感覺很好，沒有痛楚。

梅利在復出後享受在球場比賽的時刻，激情再現。（Getty Images）

前世界第一的梅利曾於一月澳網出局後宣布將於溫網後掛拍。他在記者會中一度落淚，全因他臀部的傷患在去年接受手術後仍沒有好轉跡象，更影響他的日常生活，例如無法正常地穿鞋和襪。這與他在皇后會盃的表現成強烈對比。梅利更在比賽時大叫「Let's Go!」，足見他已進入狀態。今次的成功對梅利而言絕對是個意想不到的里程碑：「我本以為我地復出之路會是非常困難和漫長。」他曾向傳媒表示他的傷勢已有好轉，或會繼續其職業生涯。

梅利年初曾宣布在溫網後掛拍，一度在記者會中落淚。（Getty Images）

梅利奪冠後將與已贏取四大滿貫的法國雙打好手靴拔（Pierre-Hugues Herbert）轉戰溫網。除男雙賽事外，梅利亦密鑼緊鼓地尋找伙伴出戰混雙。日前舒拉寶娃已在Twitter公開邀約，但梅利未有公布其溫網最新動態。