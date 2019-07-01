【U21歐國盃】法比安雷斯世界波收死德國　西班牙5度封王

U21歐國盃決賽，去屆亞軍西班牙以2︰1力克德國，報卻兩年前之仇，更取得歷來第5次冠軍，追平意大利的紀錄。西班牙中場大將施巴路斯把冠軍獻給早前去世的「西班牙跑車」雷恩斯。

去屆德國憑韋沙入球以1︰0封王，今場西班牙復仇決心十足，7分鐘中場法比安雷斯半前前10碼附近接到傳球，推入中路至30碼左右起腳，皮球直飛死角，德國門將紐布爾無能為力。47分鐘德國的拿迪安阿美利（Nadiem AMIRI）放冷箭，安東尼奧施維拉（Antonio SIVERA）撲救甩手，後衛烏尼紐尼斯及時在禾特舒密特（Luca Waldschmidt）趕到前解圍。法比安雷斯在69分鐘遠射又令紐布爾甩手，前巴塞青訓奧姆（OLMO）補中成2︰0。之後卡路士蘇拿中楣，德國雖由阿美利省中人追近1︰2，最後西班牙仍然第5度捧盃，自2013年後再度登頂。

法比安雷斯遠射，令西班牙先開紀錄。（Getty Images）

西班牙2︰1德國U21歐國盃封王圖輯（按圖放大）▼

+ 8 + 7 + 6

西班牙第5度封王，追平意大利5奪冠軍的紀錄。而今屆MVP由拿玻里的法比安雷斯取得，為德國攻入7球的禾特舒密特膺神射手。皇馬中場施巴路斯眼中，錦標意義重大︰「我把冠軍獻給母親、雷恩斯，以及早前過身的堂弟，我要把冠軍獻給仍為生命而努力的雷恩斯家人。」

有女球迷衝入草地上。（路透社）

西班牙自2013年後，再度成為U21歐國盃盟主。（路透社）

早前有傳雷恩斯車禍時汽車時速達237公里，引來前隊友簡尼沙里斯不滿，他認為不應視雷恩斯為英雄，「傷痛的同時要思考錯誤」。西班牙馬卡報近日引述專家 Francisco Galadi指，當時時速大約130至135公里，而失控原因可能是其中一條胎被刺至漏氣；另一專家估計，意外時雷恩斯駕駛的時速為111至128公里。