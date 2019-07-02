【美洲國家盃】巴西「不祥主場」迎阿根廷　主帥直言難盯死美斯

美斯能否連續3屆領軍阿根廷殺入美洲國家盃決賽？還是巴西可在當日以1︰7慘敗予德國的球場重振聲威？答案在7月3日早上開估。 巴西VS阿根廷 7月3日早上8︰30 Now650直播

巴西與阿根廷在今屆美洲國家盃都未能穩定交出好表現，當中前者8強多踢一人下未能攻破巴拉圭，戰至互射12碼才晉級。阿根廷則先在分組賽負哥倫比亞及和巴拉圭，就算以2︰0勝卡塔爾亦非說服力十足。歷來對賽巴西45勝25和39負，近10仗則5勝2和3負，對上一次「巴阿」於美洲國家盃對決，是2007年決賽，美斯與列基美、泰維斯、馬斯真蘭奴、辛尼迪、華朗等，因阿耶拉烏龍球，加上巴西的巴迪斯達及丹尼爾入球，以0︰3負巴西。

美斯曾參戰多屆美洲國家盃但一直未能登頂，2007年決賽正選上陣，阿根廷以0︰3負巴西。（資料圖片）

2007美洲盃決賽的美斯（按圖放大）

比賽將在巴西在2014世界盃4強，以1︰7慘負德國的明尼路運動場舉行，阿根廷主帥史卡朗尼未有正面回應︰「我沒有參加那場比賽，全世界都在期待今場。我們來這裏不是為了擊敗巴西，而是要贏得美洲盃。」他續提到阿根廷隊內情況︰「阿根廷很團結，隊友都想看到美斯捧起美洲盃，因他是史上最好球員「我們都習慣美斯每場攻入兩至三球，我對美斯很滿意，他是我們的領袖。」

古天奴在今屆攻入兩球，總算交出比巴塞時更佳表現。（資料圖片）

2014世界盃4強 巴西1︰7經典回顧（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

巴西主帥泰迪亦有回應場地問題︰「是，我們的確在這裏輸過1︰7，1970年也慘敗過，我們需要緊記這些回憶。」被問到如果限制美斯時，泰迪不忘作答時讚嘆美斯︰「這是巴西必須要做的，但不可能完全阻止他的影響力，就像古天奴一樣。他們總會有關鍵的作用，沒有方法可完全消除美斯的表現。」

至於巴西中堅堤亞高施華更表示美斯是最強球員︰「什麼是美斯？我認為他是史上最強球員，與他同場作賽很榮幸。我未曾親眼見證比利、薛高或馬勒當拿，只知道美斯是這個世代與眾不同。不過現在是巴西對阿根廷，我們要保住國家的榮譽而戰，未來的比賽來敬佩美斯吧。」