【美洲盃】秘魯把握力制勝挫智利　事隔44年後再闖決賽

美洲國家盃衛冕冠軍智利，在美洲盃4強3球不敵秘魯出局，無緣在美洲盃3連霸。秘魯在1975年奪冠後，事隔44年首次打入美洲盃決賽，將與東道主巴西爭奪錦標。

在美洲盃兩連冠的智利，在4強迎戰秘魯，力爭連續3屆賽事打入決賽。雖然智利全場佔上風，高達65%的控球率及製造19次攻門，遠比秘魯的9次埋門為佳，然而秘魯的把握力更佳，全場僅3次中目標的攻門全數轉化為入球，使秘魯3球擊敗智利。

秘魯以3球淨勝智利，事隔44年再闖美洲盃決賽。（視覺中國）

+ 6 + 5 + 4

沿用去年世界盃骨幹的秘魯開賽21分鐘便打開缺口，埋兵遠柱的艾迪臣科利斯（Edison Flores）球不著地抽射入網，先開紀錄。秘魯在38分鐘進一步擴大領先紀錄，安達卡里路（Andre Carrillo）接應長傳右路快放，智利門將加比爾阿里亞斯（Gabriel Arias）出迎解圍不果，反被卡里路推過傳中，約斯馬約頓（Yoshimar Youtun）在禁區頂冷靜控定起腳射入空門，拉開至兩球領先。

智利在下半場極力反撲，華加斯（Eduardo Vargas）的頭槌中柱及山齊士的施射亦未能攻破秘魯大門，35歲老將荷西古里路（Paolo Guerrero）在補時階段再建一功，助秘魯鎖定3球勝局，淘汰智利打入決賽，將與東道主巴西爭奪冠軍。

秘魯賽後向在場打氣的球迷致謝。（視覺中國）

秘魯在1975年的美洲盃奪冠後，一直無緣再闖決賽，終在44年後再嘗決賽滋味。秘魯與巴西在今屆分組賽曾經碰頭，當時巴西以5球大破秘魯。

智利眾將在賽後當然失望，隊長加利美度（Gary Medel）大讚秘魯的表現值得躋身決賽，「我們力爭美洲盃3連冠，我們有不少機會，可惜皆未能轉化為入球，而秘魯發揮比我們佳，他們值得晉身決賽。」巴西對秘魯的冠軍戰在香港時間7月8日凌晨4時上演。

智利主力維達爾失望地掩臉。（視覺中國）