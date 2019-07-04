【英超】林柏特終回歸車路士　重返史丹福橋任主帥簽約3年

回家了！林柏特重返車路士任主帥的謠言甚囂塵上，車路士透過官方網站在今日（4日）宣布，林柏特來季將執起「藍軍」帥印，並簽約3年。

去季擔任打比郡主帥的林柏特（Frank Lampard），當沙利離開車路士後，林柏特盛傳是車路士新帥的大熱門，一直只聞梯響，而英國傳媒多次表示林柏特重返史丹福橋只是時間問題。

車路士終於透過官方網站公布，林柏特正式接任「藍軍」主帥，來季以領隊身份重返史丹福橋。林柏特對返回車路士大感自豪，急不及待開始新球季，「我對重返車路士感到十分自豪，所有人也知道我對球會的愛。不過，當前急務必定是為新球季作好準備，為車路士全力以赴，帶來好成績，我相當期待球季開始。」

車路士在官方Twitter歡迎林柏特回歸。（車路士官方Twitter截圖）

現年41歲的林柏特在2016年高掛球靴後，在2018年6月擔任打比郡主帥，開展執教生涯。林柏特在去季帶領打比郡以英冠第6名完成聯賽，並打入英冠附加賽決賽，於決賽不敵阿士東維拉，未能升上英超。

林柏特在2001至14年效力車路士13個球季，上陣648場，成為「藍軍」史上上陣第4多的球員。他在車路士期間攻入211個入球，成為球隊史上入球最多的人。今季車路士在首場英超作客硬撼曼聯，將成林柏特的考牌戰。

英超今季前5輪賽程（按圖放大）

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林柏特去季雖未能領打比郡升班，但已證明個人的領軍能力。（Getty Images）

林柏特在效力車路士期間，攻入211球，成為球會史上入球最多的球員。（Getty Images）

繼施治返回車路士任技術顧問後，林柏特成為另一位名宿重返車路士，而車路士的總裁格諾芙斯基亞雅（Marina Granovskaia）表示，這是林柏特回歸史丹福橋的最佳時機，「我們全隊上下相當歡迎林柏特，他十分了解車路士的運作，並在去季展示他的領導天賦。以名宿的身份回來任教，我相信對球會與他也是最佳的時機，我們將全力支持林柏特，助他在車路士取得成功。」