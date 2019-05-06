【桌球】奧蘇利雲或休季一年　進修烹飪課程

奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）近日推出烹飪書《Top of Your Game: Eating for Mind and Body》，他近日接受訪問時指自己在桌球成功是基於飲食，更指自己有意休季一年，進修烹飪課程。

奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）43歲仍保持良好體態，全因他已改掉早年飲食上的壞習慣，現在常吃健康食物，一至兩個月才會吃一次甜品。奧蘇近年不時分享親自煮出來的成品，亦曾開live煮食，近日更推出烹飪書《Top of Your Game: Eating for Mind and Body》。書本的簡介是「You might be wondering what Ronnie O'Sullivan is doing writing a book like this. What do I know about eating healthy, right?」（你可能會好奇，奧蘇利雲憑什麼能寫成這書。關於健康飲食我知道什麼？）

奧蘇利雲新出的烹飪書Eating for Mind and Body封面。（網上圖片）

奧蘇利雲不時在IG分享食物（按圖放大）

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奧蘇利雲曾於2012至2013年曾休季一年到豬場工作。他現在考慮上烹飪課程，再次入離開桌球檯一年︰「我是冠軍級桌球手，不是健身教練或廚師。我喜愛跑步，於桌球成功也基於對食物的執著及體能。若不能吃得好及對身體好，怎能保持集中打比賽？我一定會認真考慮，報名烹飪課程後或者我會搬近學校。」