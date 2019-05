【桌球】奧蘇利雲或休季一年　進修烹飪課程

奧蘇利雲(Ronnie O’Sullivan)近日推出烹飪書《Top of Your Game: Eating for Mind and Body》,他近日接受訪問時指自己在桌球成功是基於飲食,更指自己有意休季一年,進修烹飪課程。

奧蘇利雲(Ronnie O’Sullivan)43歲仍保持良好體態,全因他已改掉早年飲食上的壞習慣,現在常吃健康食物,一至兩個月才會吃一次甜品。奧蘇近年不時分享親自煮出來的成品,亦曾開live煮食,近日更推出烹飪書《Top of Your Game: Eating for Mind and Body》。書本的簡介是「You might be wondering what Ronnie O'Sullivan is doing writing a book like this. What do I know about eating healthy, right?」(你可能會好奇,奧蘇利雲憑什麼能寫成這書。關於健康飲食我知道什麼?)

奧蘇利雲新出的烹飪書Eating for Mind and Body封面。(網上圖片)

奧蘇利雲不時在IG分享食物(按圖放大)

+ 6 + 5 + 4

奧蘇利雲曾於2012至2013年曾休季一年到豬場工作。他現在考慮上烹飪課程,再次入離開桌球檯一年︰「我是冠軍級桌球手,不是健身教練或廚師。我喜愛跑步,於桌球成功也基於對食物的執著及體能。若不能吃得好及對身體好,怎能保持集中打比賽?我一定會認真考慮,報名烹飪課程後或者我會搬近學校。」