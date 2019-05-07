【世界桌球錦標賽】特林普「復仇」挫希堅斯　囊括三大滿貫錦標

特林普職業生涯第2次躋身世界桌球錦標賽的決賽，與當年擊敗自己的希堅斯爭奪錦標。特林普成功「復仇」，以18：9的局數擊敗對手，奪得生涯首個世錦賽錦標，繼今年的桌球大師賽後，再奪「大滿貫」冠軍，職業生涯獨攬「三大滿貫」獎盃。

英國球手特林普（Judd Trump）在今年的世界桌球錦標賽中，過關斬將，先後擊敗丁俊暉﹑麥佳亞及加利威爾遜等好手，殺入決賽。特林普在決賽迎戰希堅斯（John Higgins），二人在2011年同樣在世錦賽決賽碰頭，當時特林普不敵對手，結果特林普在8年後成功「復仇」。

特林普時隔8年再度躋身世錦賽決賽，同樣面對希堅斯，但今次則笑到最後。（視覺中國）

特林普贏得首項桌球世錦賽冠軍後，與家人一同合照留念。（視覺中國）

特林普與希堅斯在開段打成4：4平手，但特林普在中段連取8局，大幅拉開領先優勢至12：5，希堅斯在第三輪未能收復失地，及後特林普的手感繼續火熱，結果以18：9大勝希堅斯，終於奪得個人首項世錦賽錦標。

特林普在今季內連奪大師賽及世錦賽兩項大滿貫錦標，使他成為史上第11位球手包攬「三大滿貫」錦標。特林普勇奪獎盃外，他亦贏得50萬鎊的獎金，成為首位球手在單季累積超過100萬獎金。

特林普在今場手感火熱，單場轟出7棒「Century Break」，追平丁俊暉的紀錄。（視覺中國）

希堅斯一度被特林普連取8局，埋下輸波伏線。（視覺中國）

兩位球手在今場世錦賽決賽亦創下不少紀錄，二人在今仗合共轟出11棒「Century Break」，成為史上最多破百的職業賽，比丁俊暉與麥文紐斯（Alan McManus）在2016年創下的紀錄多出一棒，同樣刷新世錦賽最多「Century Break」的紀錄。今仗11棒破百中，特林普打出其中7棒，追平丁俊暉在16年創出的紀錄，而特林普在今仗其中一棒最高打出135度，。今年的世錦賽亦成為史上最多「Century Break」的賽事，一眾球手打出合共100棒。

希堅斯自2011年至今，一直未能贏得個人大滿貫錦標，今場與錦標擦身而過。（視覺中國）

現年29歲的特林普賽後表示，奪得世錦賽冠軍是個偉大的成就，並指今仗是多年來最刺激的一場決賽，「今仗是非常精彩的決賽，由開賽起每一球也在十分高的水平。我能夠奪得世錦賽錦標是個祟高的成就，我一直為這個錦標而努力，這是個非常特別的錦標。」

特林普與希堅斯的激烈戰況（按圖放大）