【溫布頓網球賽】拿度力戰3小時挫基域奧斯　爭標路困難重重

「泥地王」拿度在溫布頓網球賽次圈賽事，遇上澳洲「壞孩子」基域奧斯，力戰超過3小時才力克該名澳洲球手晉級。不過，有基域奧斯的賽事便有爭議，他在今仗多次質疑裁判判決，而其中一球疑似刻意打向拿度身上，同樣引起爭議。

被列為3號種子的拿度（Rafael Nadal），在首圈輕取日本的杉田祐一晉級，次圈硬撼澳洲的基域奧斯（Nick Kyrgios），二人曾在2014年的溫網交手，而當時基域奧斯爆冷擊敗拿度。

事隔5年後，二人再度在溫網場上對壘，拿度在首盤開局便施下馬威，打破基域奧斯的發球局，先以6：3先取首盤，但基域奧斯在次盤反撲，同樣以6：3追成平手。雙方在第3及第4盤亦穩定地力保發球局，需要戰至「Tie-Break」分勝負，結果拿度連續兩盤在「Tie-Break」取勝，結果力戰超過3小時才擊敗基域奧斯，躋身第三圈。

拿度與基域奧斯力戰超過3小時，「泥地王」以總盤數3：1力克對手晉級（Getty Images）

「壞孩子」基域奧斯在場上一向麻煩多多，今仗亦然，多次與裁判爭拗。該名24歲的澳洲球手今仗再度使出下手發球得分，使拿度也忍俊不禁。不過，雙方戰至第三盤中段時，拿度發球上網，基域奧斯的一記強力底線抽擊疑似打向拿度身體，幸好拿度反應得來以球拍擋開，而基域奧斯亦毫無歉意。

基域奧斯在賽後接受訪問，被問及此事時面露不悅，更反問記者：「為何我要向他（拿度）道歉？我贏得該分，我當時的意願的確是打向他的心口，但他用球拍擋到，那又如何？他贏得多次大滿貫錦標，銀行戶口內的大量獎金，一個打向他心口的網球對他而言只是小事一樁。」

基域奧斯今仗繼續小動作多多，而多次與裁判爭拗。（Getty Images）

基域奧斯在今仗發球十分理想，轟出29個「Aces球」，加上58次的致勝分，使他給予拿度不少壓力。拿度在次圈遇上如基域奧斯般強頑的對手，下圈將會對法國的桑加，使他不敢鬆懈。「泥地王」在賽後相當滿意自己在受壓時發揮水準，「今場並不是4強或決賽，只是次圈賽事，今次的籤表的確是連場硬仗，下輪對桑加同樣是硬仗，現在不是放鬆的最佳時機。」