15歲的美國小將歌芙（Cori Gauff）在今年溫布頓一鳴驚人，在次圈直落兩盤順利擊敗雷芭莉高娃，打入第三圈賽事，繼續刷新紀錄並延續她的神奇之旅。歌芙表示不斷力求進步的心態，正正是她的致勝之道。

美國年僅15歲的歌芙，今年首度打入溫布頓的正賽圈，並交出令人驚喜的表現，首圈爆冷擊敗她偶像之一的「大威」維納絲威廉絲，在次圈與曾經打入溫網4強的雷芭莉高娃（Magdaléna Rybáriková）對壘。

歌芙在今仗發揮依然穩定，全場僅錄得10次非受壓失誤及18個致勝分，兩者也比雷芭莉高娃優勝，結果歌芙僅消69分鐘，以直落兩盤6：3淘汰該名斯洛伐克球手，在第三圈將與斯洛文尼亞的靴歌治（Polona Hercog）交手，力爭延續她的神奇之旅。

15歲的歌芙延續神奇之旅，直落兩盤擊敗雷芭利高娃晉級。（Getty Images）

歌芙再一次改寫自己的紀錄，即將成為史上最年輕的球手在大滿貫第三圈亮相，連「瑞士天王」費達拿在訓練場看見這名15歲的小妹妹時，亦特意與她閒聊兩句。歌芙直言近數日發生的事充滿驚喜，亦證明她不斷努力得來的成果，而該名15歲的小將指擊敗大威後，使她心態有所改變，「其實並不是我的網球技術在短時間進步，而心態有所改進，除了在訓練場努上練習外，在場外思考如何在比賽場上發揮同樣重要，對我當然是一大挑戰，但我相信我可以繼續進步。」

歌芙在上仗爆冷擊敗大威後，繼續為球迷帶來驚喜。（Getty Images）

費達拿在練習場碰見歌芙，亦特意與她閒聊，而歌芙表示當刻十分緊張。（Instagram截圖）

另外，男單頭號種子祖高域（Novak Djokovic）以近一個半小時，直落三盤淘汰美國的古特拿（Denis Kudla），下圈將與波蘭的荷格治交手；4號種子的奇雲安達臣（Kevin Anderson）力戰3小時才順利晉級，但瑞士的華雲卡（Stan Wawrinka）戰足5盤，結果不敵美國的奧普卡出局。

祖高域直落三盤輕取美國的古特拿晉級。（Getty Images）