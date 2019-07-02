【溫布頓網球賽】15歲歌芙延續神奇之旅　爆冷挫偶像大威躋次圈

年輕力壯擊敗經驗老到！由美國小將歌芙（Cori Gauff）與「大威」維納絲威廉絲的「世代之爭」，年僅15歲的小將直落兩盤6：4力挫39歲的大威，歌芙成為公開賽年代以來最年輕的球手打入溫布頓次圈。

2004年，維納絲威廉絲（Venus Williams）已經是4項大滿貫錦標得主，而歌芙仍未出世；15年後，兩代美國球手在溫布頓首圈碰頭，歌芙賽前表示能夠與她的偶像交手，已經心滿意足。

15歲的歌芙爆冷擊敗大威，再一次改寫歷史。（Getty Images）

2004年出生的歌芙，在溫布頓網球公開賽外圍賽過關斬將，脫穎而出，成為公開賽年代最年輕的球手打入大滿貫正賽圈。首度踏上溫網的大舞台，歌芙未有怯場，在首盤站穩陣腳後，首先打破大威的發球局，並以6：4先拔頭籌。

該名15歲的小將在次盤再度破發，雖然末段被大威扳平，但未有打亂節奏，及後今仗第3次打破大威的發球局，結果再贏一盤6：4，直落兩盤爆冷擊敗該名5屆溫網得主，亦是大威第3次在溫網首圈止步。

歌芙淘汰大威後，心情激動，強忍淚水。（Getty Images）

歌芙爆冷晉級後，再一次締造歷史，成為史上最年輕的球手打入大滿貫次圈。當歌芙取得最後一分時，該名15歲的小妮子流下喜悅的眼淚，並嘗試平伏激動之情。歌芙賽後直言在溫布頓贏波是夢想成真，亦不敢相信這是事實，「今場是我生涯首次贏波後落淚，這個感覺難以形容，我在今仗不斷告訴自己冷靜，結果我做到了，我從未想過能夠晉級，這確實是夢想成真。」該名15歲小將親手擊敗偶像晉級，今場勝仗對她意義重大。

另外，女單2號種子﹑日本的大坂直美在首圈意外地以6：7及2：6，不敵哈薩克的佩汀絲娃（Yulia Putintseva），首圈出局。男單6號種子阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）及7號種子施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），在首圈一同爆冷下馬。