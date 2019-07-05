【西甲】法蘭基迪莊夢想成真投巴塞隆拿　冀盡快為巴塞披甲

「加盟巴塞隆拿是夢想成真。」 新加盟巴塞隆拿的荷蘭中場法蘭基迪莊（Frenkie De Jong），已在當地時間周四（4日）抵達球會，進行體驗。該名22歲的荷蘭國腳表示，能夠加入巴塞令他十分雀躍，並希望盡快為巴塞披甲。

法蘭基迪莊在今年1月以7500萬歐元的轉會費，並與球隊簽約5年，在新球季由阿積士加盟西班牙勁旅巴塞隆拿，而該名新晉荷蘭國腳在西班牙時間周四抵達巴塞隆拿，進行體檢後，便將以巴塞球員身份現身。巴塞隆拿在社交網站上載迪莊抵達機場的短片，及後迪莊穿起巴塞球衣拍攝硬照，並現身於球會的專門店。

法蘭基迪莊通過體檢後，將會在當地時間周五（5日）正式以巴塞球員身份，與一眾球迷在魯營球場見面。

迪莊身穿巴塞的衣服，現身巴塞的專門店。（視覺中國）

迪莊到達巴塞隆拿後深感興奮，表示巴塞與阿積士的足球理念相當接近，亦急不及待為巴塞出戰，「加盟巴塞隆拿是我自小夢寐以求的事，我十分期待在魯營球場上披甲。巴塞與阿積士的足球哲學十分相似，而巴塞與荷蘭有種特別的關係，我希望跟隨一眾前輩的腳步，在巴塞取得成功。我有機會與美斯成為隊友，是我的榮幸，我一直也視他為學習對象。」

法蘭基迪莊去季在阿積士的突出表現，使他得到巴塞的垂青。（Getty Images）

迪莊上季在阿積士的表現突出，在歐聯對皇馬的一仗中，盡顯其閱讀球賽能力及腳下功夫。法蘭基迪莊在去季為阿積士在各大賽事上陣52場，全季曾缺陣6場賽事。迪莊亦在去年6月初次入選荷蘭國家隊，在最近的歐國聯4強亦有披甲上陣。

迪莊在去年起代表荷蘭大國腳，迅速成為正選之一。（Getty Images）

法蘭基迪莊的一家亦有陪同他赴巴塞隆拿，迪莊父親及胞弟在等待時亦大展球技，而巴塞官方instagram亦將二人的片段上載。