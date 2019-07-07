【美洲國家盃】美斯事隔14年再領紅牌　阿根廷挫智利摘季

阿根廷以2︰1擊敗智利，美洲國家盃取得季軍，不過美斯與智利後衛加利美度（Gary Medel）發生衝突，動作不大仍然一同領紅，成為今場最受關注的事。他賽後怒轟賽會，稱「我們不應該成為腐敗的一部份，不應受到美洲盃期間的不尊重」。

山齊士早段傷出

阿根廷4強負巴西後，在季軍戰遇上去屆決賽對手智利。阿根廷排出阿古路、美斯、戴巴拿攻堅，中場以迪保羅、柏利迪斯及盧施素支援，阿根廷入局極快，12分鐘便由美斯快開罰球，阿古路單刀扭過門將開紀錄。智利在17分鐘進一步被打擊，今屆美洲盃表現不錯的阿歷斯山齊士傷出，由祖利亞費南迪斯入替，攻力減弱。22分鐘貝迪斯中場盧施素妙傳，戴巴拿推順笠過門將助阿根廷拉開2︰0。

美斯被美度三度衝擊，卻一同領紅，判決值得商榷。（Getty Images）

美斯領紅經過逐格睇（按圖放大）▼

+ 5 + 4 + 3

早前有傳美斯與戴巴拿關係平平，以致後者在阿根廷極少上陣機會，今仗就兩人一同正選出賽。兩人配合不錯，9分鐘美斯吊高波至離門10碼點，戴巴拿凌空抽射斜出。惟二人今場合作時間有限，38分鐘美斯被智利後衛加利美度（Gary Medel）阻住去路，未能在界內取得控球權，他從後輕微推美度的背部，性格一向火爆的美度以頭撼向美斯作回應，再主動以胸口撞向美斯兩次，球證沒有使用VAR便向二人出示紅牌，餘下賽事雙方都以十人應戰。

智利58分鐘由維達爾射入12碼追近，雙方未有再增添比數，阿根廷在16次起腳下，以2︰1小勝只有5次攻門的智利，取得今屆美洲盃季軍。

美斯近14年以來首度領紅牌。（Getty Images）

自2005年對匈牙利後，領到職業生涯第二次領紅的美斯，對今屆巴西主辦的賽事極為不滿，他解釋拒絕接受獎牌的原因︰「我們不應該成為腐敗的一部份，不應受到美洲盃期間的不尊重。我們本應可以更進一步，但賽會不容許。今屆冠軍是內定給巴西的，希望球證在決賽不會亂用VAR，令秘魯可以公平地競爭，但說實話機會不大。」重提紅牌，美斯質疑球證判決︰「每人各一面黃牌就可以，但我可能為上場的言論付出代價，球證可以再看一次，但他們沒有VAR。」

除美斯外，阿根廷後衛奧達文迪同樣拒絕接受獎牌。來屆2020美洲盃由阿根廷及哥倫比亞合辦，未知美斯會否繼續參賽。