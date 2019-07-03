【美洲國家盃2019】加比爾捷西斯個人表演　巴西挫阿根廷入決賽

巴西在美洲國家盃4強以2：0擊敗阿根廷入決賽！巴西前鋒加比爾捷西斯今場表現突出，上半場先為球隊開紀錄，換邊後個人突破策動反擊，攻助羅拔圖法明奴射入。阿根廷「捧蛋」可歸咎全場欠缺運氣，先有阿古路頭槌攻門中楣，後有美斯射門中柱。

萬眾期待，兩大南美傳統勁旅在今屆美洲盃4強會師，東道主巴西在當地時間昨晚鬥阿根廷。巴西雖然有主將尼馬缺席今屆賽事，但靠羅拔圖法明奴、菲臘比古天奴等將，仍可技壓A組群雄，以首名晉級，上場8強則以互射12碼淘汰巴拉圭。

至於阿根廷在本屆賽事表現備受質疑，頭兩場分組賽都未能得勝，最後擊敗卡塔爾才得以次名出線。他們在8強以2：0贏委內瑞拉，表現略見起色。

巴西球星尼馬（右）在看台上觀戰。（美聯社）

今場兩隊互有攻守，阿根廷中場里安度柏利迪斯先在12分鐘放冷箭，巴西門將艾利臣比加「飛到盡」撲救，皮球越楣而去。巴西不久於19分鐘開紀錄，攻勢源自今夏離開巴黎聖日耳門的自由身老將丹尼爾。他在右路扭過兩名阿根廷球員，再分予近邊線的法明奴，這名利物浦前鋒馬上傳中，效力曼城的加比爾捷西斯門前撞射入網。

加比爾捷西斯上半場射入，為巴西開紀錄。（美聯社）

巴西開紀錄入球片段：

阿根廷失球後反撲，美斯在30分鐘處理罰球，斬入禁區，拍檔阿古路頭槌一頂，中楣彈出。半場領先1：0的巴西，在55分鐘有一次機會，今場狀態大勇的加比爾捷西斯在阿根廷禁區頂施展腳法，在包圍之中送出直線，為古天奴製造埋門，但古天奴一射炒高。

阿古路頭槌中楣片段：

AGUERO!!!!!



Cruzamento do Messi, cabeceio do Aguero e a bola parou no travessão!



Brasil 1 x 0 Argentinapic.twitter.com/DlMc9zne9W — WatchFut (@WatchFut2) 2019年7月3日

美斯在下半場連番挑戰艾利臣比加，他在55分鐘先有記射門中柱，之後到67分鐘主射罰球，直取上角，但稍欠力度，被艾利臣跳高接實。阿根廷今場攻門多達14次，但只有兩次中目標，準繩度欠奉，反而巴西效率甚高，4次攻門有3次中目標，製造了兩個入球。

美斯在下半場有次射門中柱。（美聯社）

美斯射門中柱片段：

#CopaAmerica



¡POSTE de Messi! Argentina tuvo una seguidilla de ocasiones y estuvo cerca del empate.



Brasil 🇧🇷 1-0 🇦🇷 Argentina



⏱ Min. 57



EN VIVO

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美斯主射罰球，被艾利臣接實。（美聯社）

巴西第二個入球的最大功臣是加比爾捷西斯，他在後場策動反擊，先心口一控，過了阿根廷右閘祖安科夫，長驅直進，推向前場。阿根廷中堅謝文比薛拿上前搶截，又被加比爾捷西斯扭過！另一名阿根廷中堅奧達文迪趕到，與加比爾捷西斯鬥撞，但被撞跌。加比爾捷西斯入到禁區急停，避開了回防的祖安科夫，橫傳門前，法明奴輕鬆射入，為巴西在71分鐘拉開至2：0。

加比爾捷西斯策動反擊逐格睇：

+ 5 + 4 + 3

加比爾捷西斯（右）策動反擊帶到前場，令到阿根廷防線人仰馬翻，最後助攻法明奴入波。（美聯社）

巴西2：0入球片段：

雙方在末段未能再改寫紀錄，巴西維持贏2：0完場，自2007年後首次打入美洲盃決賽，對手會是秘魯及智利的勝方；至於對上兩屆都能夠殺入決賽的阿根廷，今屆就只能4強止步。

巴西老將丹尼爾今場的表現不俗。（美聯社）

美斯與巴西球員短兵相接。（美聯社）

全場精華片段：