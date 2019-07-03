【美洲國家盃2019】阿根廷出局　美斯爆粗轟裁判　斥VAR形同虛設

阿根廷在美洲國家盃4強止步，以0：2不敵東道主巴西出局。 阿根廷頭號球星美斯賽後震怒，罕有地不斷爆粗，批評今場的VAR（視像助理裁判）沒有覆核球證判決，更指南美足協已被巴西人控制。他認為球證漏判了一球12碼，沒有吹罰巴西犯規，隨之巴西策動反擊攻入第二球。

巴西以2：0贏阿根廷，開紀錄的入球沒有爭議，但美斯認為第二球有問題，巴西反攻前明顯地在自己禁區內犯規，理應給阿根廷12碼。美斯賽後盛怒，在訪問中多次爆粗，他說：「他們（巴西）並不是踢得比我們好，他們早段入球，而第二個入球是來自一個沒有判給我們的12碼。」

美斯認為巴西的第二個入球有問題，是源自一個被球證走漏眼的巴西犯規。（美聯社）

美斯的前線拍檔阿古路認為，他當時被巴西右閘丹尼爾侵犯，他說：「人們告訴我，VAR就像第5名裁判，但當我們身處其中，我發現他就像沒有存在一樣。我跑入禁區，而丹尼爾踢跌我，十分明顯的；明顯到祖安科夫停下來，等球證吹罰12碼。」最後，巴西解圍，阿根廷後衛祖安科夫未能及時反應攔截，加比爾捷西斯由後場帶到前場，再助攻羅拔圖法明奴射成2：0。

美斯賽後少見地憤怒，不斷批評球證及VAR。（美聯社）

巴西2：0入球片段：

在今屆美洲國家盃的多場比賽，VAR都曾經推翻或者覆核球證的最初判決。美斯賽後質問，為何VAR看不到丹尼爾對阿古路的犯規，他說：「他們（裁判）在美洲盃作出很多離譜的判決，但今次竟然沒有用VAR覆查，實在太難以置信。」

美斯甚至將矛頭直指南美足協，他說：「我們不會為輸波尋找藉口，但我們一定要好好研究及分析，希望南美足協可以做一些跟進。不過，他們肯定不會去做，因為他們已經被巴西控制。」

美斯續說：「我跟球證反映過，他說會尊重我們，但我看不出來。」美斯還對賽果感到失望，認為阿根廷在場上的形勢絕不在下風，「我們踢得非常好，付出很大的努力，他們（巴西）並沒有明顯優勢。」