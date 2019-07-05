【英超】林柏特否認油王要求車路士須晉前四　與蘇斯克查同被睇死

林柏特重返車路士，簽約3年成為車路士領隊。由於缺乏英超執教經驗及車路士被禁買人，令外間都不看好林柏特可教至約滿。外國博彩公司Paddy Power把他與曼聯的蘇斯克查並列為今季最快被炒的英超主帥。

林柏特執教車路士之路並不容易，失去夏薩特後卻未能增兵，加上前線基奧特等都不算是高產射手，難以直接填補「世三」的貢獻。林柏特首場英超即受考驗，將作客曼聯，他在記者會上強調「油王」艾巴莫域沒有明言今季的目標︰「他們沒有這樣說，我認為他們沒有必要這樣說。當然我們是一支必須晉前四的球隊，要努力爭冠。」面對種種疑問，林柏特回應道︰「19年前我剛加盟車路士時也被質疑。我是現實主義者，知道工作內容是什麼，我很熟悉這球會，對自己信心十足。」

英超最快被炒主帥前十名（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

林柏特與車路士簽約3年，但外間不看好他可教足3年。（AP）

+ 3 + 2

19年前我剛加盟車路士時也被質疑。 車路士領隊 林柏特

摩利斯及基斯鍾斯會由打比郡一同過檔任車路士一隊教練團，至於車路士U23教練愛華士升上一隊與紐頓一同輔助林柏特。外國博彩公司Paddy Power把林柏特及曼聯蘇斯克查列為今季英超最快被炒主帥大熱，而利物浦主帥高普及曼城的哥迪奧拿賠率最冷門。

林柏特自稱是現實主義者，明白車路士對自己的期望。（路透社）

英超前5輪賽程（按圖放大）