【單車・香港賽】李海恩連番炒車望重拾狀態　港隊轉戰日本場地盃

完成「香港場地單車錦標賽」後，香港一眾場地單車代表將於周五（12日）前往日本長野，參加日本國際場地盃。 港將李海恩自去年至今，三度遭遇較嚴重的炒車意外，她今個周末亦為香港錦標賽帶傷上陣，說到痛處，眼淺的她不禁落淚。 攝影：歐嘉樂

李海恩連續兩日參加多個長、短途賽事，她在團體競速賽夥拍楊礎瑤奪金，於500米計時賽、競輪賽及爭先賽均獲銀牌，不過她早前在捷克參賽時炒車，臉上仍留下淺淺傷痕、右眼仍有血紅，右手尾指肌腱亦折斷，她賽後受訪時仍將手指泡在冰水中止痛，難免影響狀態，她苦笑道：「炒車後要重拾感覺，主要是思想上的問題。」

李海恩在團體競速賽夥拍楊礎瑤奪金，於500米計時賽、競輪賽及爭先賽均獲銀牌。（歐嘉樂攝）

香港場地單車錦標賽圖輯（按圖放大）

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成全職運動員後三度炒車 「每個運動員都會付出」

慣於在賽道上高速飛馳、搶位，「炒車」對單車運動員而言是家常便飯，Jessica加入港隊、成為全職運動員未足兩年，已經歷3次較嚴重的炒車意外，包括去年亞運前在德國科特布斯撞傷頭部，一度送院檢查；今年3月世界錦標賽時亦在競輪賽複賽炒車，堅持走回終點一幕令人動容，但事後需即時在波蘭動手術取出髖關節血腫；早前在捷克賽炒車再次頭部着地，弄傷臉部、眼及手指。一向眼淺的Jessica談及為圓奧運夢經歷傷痛，不禁落淚道：「每個運動員都會經歷這些困難，在奧運來說，每個運動員都會付出，這是我對這運動的付出。

李海恩訪問時一度落淚。（歐嘉樂攝）

港隊轉赴長野參賽 李思穎劍指全青運

香港隊周五（12日）將前往日本長野，參加13及14日舉行的日本國際場地盃，梁峻榮、張敬樂等成年隊車手均會出賽，兩人均會參加男子麥迪遜賽及全能賽，但今次會分別夥拍梁嘉儒及繆正賢出賽，梁峻榮解釋：「以前太集中在個別主力車手，若主力因事未能出賽，影響會很大，所以我跟阿樂分別幫助不同隊友提升，比賽時就有更多車手可以分擔。」張敬樂表示往後一年會投放較多時間在場地訓練上，以爭奪麥迪遜賽奧運資格為主。

李海恩加入港隊、成為全職運動員未足兩年，已經歷3次較嚴重的炒車意外。（歐嘉樂攝）

18歲小將李思穎在香港錦標賽獲捕捉賽冠軍，共獲2金2銀佳績，剛登上成年賽舞台的亦會參加日本國際場地盃，以吸收經驗為主要目標，但她短期內的主要目標為8月的全國青年運動會，將出戰場地女子全能賽、麥迪遜賽及公路賽，「希望全部都可以獲得金牌，雖然難度很高，但至少要拿到獎牌，不辜負教練、也不要浪費自己努力。」