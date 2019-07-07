【單車・香港賽】李慧詩3金2銀完賽　兼踩長短途增強自信

「香港場地單車錦標賽2019」今個周末一連兩日在香港單車館上演，一眾港將均有參賽，爭取積分以達到參加場地世界盃的資格。今日（7日）煞科日，「女車神」李慧詩除強項的短途賽事，亦繼續參加長途賽，更有獎牌落袋，她表示兼踩長短途下仍有佳績，是喜出望外。 攝影：歐嘉樂

李慧詩昨日先後參戰記分賽及爭先賽，已在爭先賽獲得金牌，今日早上她先鬥捕捉賽，全程10公里的賽事雖然並非她的專長，但最後仍衝得第2名，僅敗予小師妹李思穎；完成捕捉賽後20分鐘，她即要再踩競輪賽，但仍順利奪冠，稍後在500米計時賽亦掄元。Sarah在團體競速賽夥拍已退役的前隊友曾曉彤，不敵李海恩及楊礎瑤的組合，獲得銀牌，兩日賽事共獲3金2銀。

李慧詩於捕捉賽摘銀，之後於競輪賽及500米封后，再於團體競速賽拍曾曉彤合力取得銀牌。（歐嘉樂攝）

香港場地單車錦標賽2019圖輯（按圖放大）

+ 17 + 16 + 15

踩完長途即贏競輪賽 李慧詩：要想清楚做什麼

儘管香港錦標賽並非重要賽事，但李慧詩直言參加多項長、短途賽事，但仍在短途賽造出理想時間，達到寓賽於操的效果，也享受其中，「今天鬥了多場比賽，有勝有負，但仍很開心，最開心是盡了全能、享受其中。」早上踩完捕捉賽後即時再參加競輪賽，Sarah坦言體力有所消耗，最大考驗是心理方面，但她仍順利調整，「最重要是想清楚要做什麼，踩完捕捉賽後立刻放鬆、調整節奏，競輪賽開賽後，首三圈也能放鬆，不需要太急⋯⋯踩完捕捉賽後，本來覺得競輪賽能拿到前三就很好，但最後戰術配合到時機。」不過距離東京奧運僅得一年多一點，Sarah需全力備戰短途項目，完成香港錦標賽後，直至奧運為止都不會參加長途比賽，「奧運後再參加。」

劉梓樑完成1公里計時賽後，累得癱軟在椅上，李慧詩讚許他用盡全力。（歐嘉樂攝）

談及同場其他車手，李慧詩指李海恩受傷患影響表現，最教她欣賞的是男子短途車手劉梓樑，「大家都覺得香港錦標賽無關痛癢，但他踩完1公里（計時賽）後累得癱軟在地上，證明真的盡了力。」仇多明、黃健忠及張在禮的「退役組合」亦合作贏得男子團體競速賽，擊敗現役的羅子駿、劉梓樑及李冠承，李慧詩說：「證明踩單車，尤其短距離項目，是靠你比賽時集中做好動作、發力，多於死練，加上他們本身底子好，證明這運動不限年紀。」

李慧詩今次寓賽於操，完成香港錦標賽後將全力備戰短途項目。（歐嘉樂攝）

東京奧運焦點賽程及票價（按圖放大）