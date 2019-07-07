【甲一女排】協興5局險勝葵青　與「姊妹」荃青攜手殺入會長盃

協興賽前僅以1分優勢在積分榜派第4，今仗面第5的葵青，打出5局激戰。最終協興以局數3︰2險勝葵青，保會長盃資格。

協興一開局火力全開，由主攻手彭泳琳及接應二傳詹穎琳在前排左右開弓，加上歐滃晴的發球，令葵青頻頻出錯，領先8：2。葵青隨即由杜詠雯及余映姿發力追近，青中段有杜詠雯強攻連取3分，加上余映姿的扣球及司徒允琦的發球追成23：23平手。惟葵青未能延續氣勢，以23：25先輸一局。

第二局來回球比第一局多，也是兩隊攔網手的表演時間。葵青有副攻Nore Stolte及「後二」郭俊芝，而協興則有何健瑤及符嘉妍擔任攔網手。葵青中段曾拉開5分優勢，縱使協興有易穎芯及彭泳琳發功，仍無阻葵青以25：22扳回一城。

協興主攻手彭泳琳屢次挺身而出為球隊得分。（羅灝津攝）

+ 11 + 10 + 9

葵青第三局一開始就領先，頭段有吳詠嵐在網頂攻守兼備，連取幾分，加上中段有Nore Stolte挺身而出，攔網、發球屢屢得手，一口氣拉開19：13。即使協興有易穎芯及彭泳琳力挽狂瀾，仍以20：25失落第3局，被葵青反超前，落後局數1：2。

協興攻守兼備，令葵青難以得分。（羅灝津攝）

第四局對協興絕對不容有失，一開局已頻頻搶攻，加上葵青失誤較多，一口氣拉開到5：0。不過，葵青Nore Stolte、余映姿及杜詠雯急起直追，追至8：8平手。協興沒有在給予對方任何喘息機會，由彭泳琳及詹穎琳領軍連取6分和4分。此時葵青已無反抗跡象，協興以25：16將賽事帶到決勝局。

協興於決勝局再有詹穎琳、何健瑤、易穎芯等人連續取分，尤其何健瑤「叉燒」直接得分激起士氣，令協興帶住兩分優勢交換場區。即使葵青有杜詠雯、Nore Stolte及余映姿奮力追近，仍無阻多點開花的協興以15：11取下第5局。

兩隊網頂混戰，協興稍勝一籌。（羅灝津攝）

詹穎琳：今仗贏波意義重大

協興主力詹穎琳坦言今仗受上仗大敗國際一役影響，擔心自己作為隊長有太多事情要兼顧，未能做好最擅長的殺波。惟球隊第4局一口氣將比數拉開，她直言這是球隊的致勝關鍵：「這段攻勢我們打起了士氣，對自己有信心，不再如首3局般迷茫。加上對手士氣低落，有助我們乘勝追擊。」

「詹詹」指今場勝仗意義重大：「隊中有幾個球員宣布了退役，所以很想最後一場聯賽打得開心和做到應有水平。」她指球隊今場給予自己額外壓力，之前的球賽都覺得「唔緊要」，但今場一定要贏、一定要取得會長盃資格。

協興隊長詹穎琳指第4局打起士氣，為今場致勝關鍵。（羅灝津攝）

穎琳指協興除矢志打入四強外，球隊亦放眼來季聯賽：「其實我們下年的人腳很少，要訓練年輕一輩在球場上擔起球隊，易穎芯是協興比較新的球員。她之前會在比賽中迷失自己，但今天她做得很好。她知道自己一定要打、一定要擔起球隊。」

今次比賽亦令她喜見球隊的潛能：「上年球隊有古蓉蓉、歐陽瑋欣等球員，她們今年到加入荃青，令球隊無論在進攻、防守和經驗上都有很多不明朗因素，亦無之前的穩定性。」但她認為今天球隊發揮到潛能：「我們訓練未必做到的事，今天證明是可以做到的。這令我們知道這個組合是可以繼續打之後的聯賽。」

協興以會長盃資格及最後一場聯賽勝仗歡送退役球員。（羅灝津攝）

「學會不能太老定」

協興要戰至最後一輪才確定會長盃資格，這名主將坦言是對球隊的教訓：「我們沒有想過要打到最後一輪，上場才驚覺今場的重要性。這教訓我們不能太『老定』，因為總會將所有強隊都放在最後才打，令我們要每場都咬緊牙關。」協興以局數3：2力挫葵青取得重要兩分，將與其姐妹球隊荃青一同打入會長盃，穎琳指兩隊已不再單純是姐妹球隊，因為兩者都有能力打入4強，也要吸納新血，才能繼續走甲一的路。