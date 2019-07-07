【甲一女排】CYT全取3分護級　蘇屋3年2度降班

甲一女排「煞科」頭場上演下游對壘，CYT輕鬆以直落3局擊敗蘇屋全取3分，順利以7分護級，下季將繼續留在甲一組別。

「可以以CYT身分打甲一，對我而言有一種聯繫。即使師姐升讀大學後球隊也不會散，給我一種團隊的感覺。」甲一對主力黃詠詩而言，並非只是一個聯賽，而是一種傳承。

蘇屋曾於首局大比數領先，但未能把握，結果直落3局落敗。（羅灝津攝）

CYT首局未入局，防守屢未能傳送到位或攻擊失誤，被拉開至4：10，她們站穩陣腳後追到14：15，CYT局尾憑主攻黃詠詩及陳明慧搶攻追至「刁時」。蘇屋最後兩次進攻出界及觸網犯規，全局幾乎未曾落後情況下以24：26斷送第一局。第二局CYT開局已確立領先優勢，再有主攻手黃詠詩、陳明慧強勁扣球及二傳手黃思詠的發球狂攻對方防線，一口氣拉開至19：9。CYT開始換入小將吸取經驗，讓蘇屋有機會追近，蘇屋一度追至4分差距，但為時已晚，CYT以25：22再下一城。

CYT主攻手陳明慧多次挺身而出，助球隊穩住勝局。（羅灝津攝）

CYT3︰0蘇屋圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

第三局CYT有點鬆懈，開局已被拉開1：6。此時再有主攻手黃詠詩挺身而出，小球、扣球屢屢得手，追至8：8平手。之後CYT未曾落後，分別先後打出5：0及6：0的攻勢，協助CYT以25：16，直落3局擊敗蘇屋，全取3分。

CYT擅攻能守，助CYT保住甲一席位。（羅灝津攝）

對CYT而言，今場在教練陳紹璣缺陣下一度出現暗湧，主攻手黃詠詩直言：「一開始未入局，我們都很混亂，但陳sir不在，沒有明確指示指導我們調整。今次要靠我們多想和場外師姐指導才能勝出。」詠詩只是一名中五生，已能來到甲一舞台，她指球隊開季前已有目標：「我們打前已知我們和某些球隊的實力有差距，有些則較為接近，我們希望在水平接近的球隊身上取分，希望能護級。」她更指甲一水平與學界有明顯差距：「學界來回球速度較慢，相對能跟到節奏，但甲一有些是完全跟不上」，令她感到非常吃力。

CYT來季續展甲一，主將黃詠詩指甲一不只是球賽，而是傳承。（羅灝津攝）

談到下季的目標，這名甲一新秀希望下季仍能繼續爭取留在甲一：「因為我沒有太多經驗，希望留在甲一接觸更多不同球隊和實力強橫的球員。」詠詩亦希望將在CYT得到的經驗，回校以師姐的角色，在師妹迷茫、失分的時候能給予指導和意見，繼續承傳鄭裕彤中學排球學界的佳績。

今仗未能取得任何分數的蘇屋則降班，來季將戰甲二。