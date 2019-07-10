【溫布頓網球賽】陳奕迅入場支持　港將王康怡闖入青年賽第3圈

溫網女子青年賽，香港代表王康怡以6：1及6：3輕取西班牙球手，成為自1983年以後，首位躋身第3圈的香港球手。她賽後表示今場既緊張又興奮，因為香港歌手陳奕迅入場支持。

香港女將王康怡（Cody）在女子青年賽單打（Girls' Singles）再過一關，在當地時間昨日的次圈比賽，她面對西班牙球手Ane Mintegi Del Olmo，佔盡優勢，全場6次獲得break point，5次成功破發，而且4次開出Aces。她花了不足一小時，只用56分鐘便以6：1及6：3擊敗對手。

王康怡今場雖有21次無壓力下犯錯，與對手一樣，但全場沒有任何雙錯誤，發球穩定，其第一發球得分率達71%，而第二發球得分率亦有五成，皆比對手高。王康怡在第3圈的對手會是4號種子的法國球手Diane Perry，爭入8強。

王康怡打入溫網女子青年賽第3圈。（香港網總Facebook）

香港女將王康怡（右）早前與祖高域合照。（香港網總）

據香港網球總會資料，王康怡是自1983年的希麗敏（Patricia Hy）後，首名躋身溫網女子青年賽單打第3圈的香港球手。王康怡賽後說：「明顯地，這場是十分特別的比賽，因為一個超級出名的歌手（陳奕迅）都有入場觀看。我真的既緊張又興奮。我想多謝所有看比分直播以及入場觀看的朋友，下個對手很強，但我會盡全力應付！」

另外，陳奕迅日前亦有入場觀看中華台北的詹詠然/詹皓晴姊妹組合出戰溫網女雙比賽。