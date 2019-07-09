【溫布頓網球賽】歌芙不敵夏納神奇之旅告終　費達拿僅74分鐘晉級

溫布頓網球賽進入第二周，美國小將歌芙（Cori Gauff）的神奇之旅終告一段落，直落兩盤不敵夏納，16強止步。但這名年僅15歲的美國球手表示，這是她人生最佳的一個星期。 另外，「瑞士天王」費達拿僅用74分鐘淘汰意大利的巴利天尼（Matteo Berrettini），迎來在溫網的第99場勝仗。

美國15歲的小將歌芙，在今年的溫網中帶來不少驚喜，以史上最年輕參加大滿貫球手的身份過關斬將，殺入第四圈。

歌芙與7號種子夏納（Simona Halep）爭奪8強席位，雖然在首個發球局已經失守，但歌芙立即收復失地，惟及後兩度被夏納破發，先輸一盤3：6。「前一姐」夏納在經驗上稍勝歌芙，全場錄得14次非受壓失誤，比歌芙少一半，結果再贏一盤6：3，直落兩盤擊敗歌芙晉級，8強將與中國球手張帥碰頭。

歌芙挑戰「前一姐」夏納，結果力戰下直落兩盤告負。（Getty Images）

雖然歌芙在今年溫網的神奇之旅告一段落，但只是她是網球生涯的起點，而她的驚喜表現使奧巴馬夫婦、NBA名宿韋迪、歌手碧昂絲等人在社交網站向她打氣，使她驚喜萬分。

歌芙回想今年溫布頓的「奇妙旅程」，表示收穫豐富，並十分期待在美網場上再展身手，「我在今年的溫網獲益良多，我學會在壓力下作賽，即使在今場落敗，但我依然十分享受，這個星期無疑是我人生最佳的一周。今次的佳績使我明白到努力是有回報，所以我將會繼續努力，希望打入美網的正賽圈，再嘗大滿貫作賽滋味」。

歌芙縱然在溫網16強出局，但這是她網球生涯的起點。（Getty Images）

溫布頓焦點戰果（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

另外，男單的三大球手同樣不失一盤下順利晉級，其中「瑞士天王」費達拿迎戰17號種子的意大利球手巴利天尼，僅花74分鐘便直落三盤淘汰對手，累積在溫網的第99場勝仗，只要他在下仗擊敗錦織圭，便可成為公開賽年代首名球手，在任何一個大滿貫中取得100場勝仗。

面對費達拿，17號種手巴利天尼左飛右撲亦未能力挽狂瀾。（Getty Images）

費達拿僅花74分鐘極速晉級。（Getty Images）