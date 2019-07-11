【港超聯】霍斌仁隨傑志試腳或回流　朱志光讚靈活有潛質

以重奪聯賽冠軍為目標的傑志，今周起大部份主力球員已回歸操練，惟在列斯奧及亞援馬特史密夫離隊後，僅得艾里奧及李毅凱兩名合適的中堅人選。前港足U22成員霍斌仁（Brian）正隨傑志跟操，這位香港與尼日利亞的混血兒有望在來季為「藍鳥」效力。

前為港足U22出戰的霍斌仁（Brian）曾外流烏拉圭、西班牙及葡萄牙，傑志足球總監朱志光透露，這位後衛合符球隊所需，「他擁有本地球員身份，較其他球員相對上靈活，且有一定的身體質素，有潛質擔任正選。」

經過短暫休假後，黃洋（右）跟華杜斯及費蘭度等傑志主力回歸操練。（袁志浩攝）

外流近5個球季的霍斌仁，有望回流返港加盟傑志。（袁志浩攝）

獲泰超球會招手 仍以傑志為首選

Brian在2014年起效力上海申花，其後外借至多間球會，去年更曾入選時任港足主帥加利韋特的初選名單。現時跟葡甲球隊維塞烏仍有1年合約的他透露，自己雖獲泰超球隊招手，但仍會以傑志為加盟首選：「很想返回亞洲比賽，爭取入選香港代表隊。即使泰國足球水平很好，但我認為跟香港一樣，近年本地球壇亦進步了很多。所以當我能在香港這個『家』得到相近的挑戰，為何仍要到泰國呢？」

傑志主教練施利斯高域對操練相當肉緊，即場向霍斌仁「教路」。（袁志浩攝）

渴望投效傑志，Brian稱主要因為「藍鳥」能踢出漂亮足球，並取得不俗成績。雖然試腳結果仍屬未知數，他仍對未來能爭取正選充滿信心，「我是個香港人，跟阿凱（李毅凱）在梯隊時是隊友，所以我很了解香港球員，知道自己定能適應。」

25歲正值球員黃金年齡，Brian在外流的數年間甚少上陣機會，他坦言「I need to play」，哪又會否認為自己回流得太遲？他回答道：「這是最合適的時間。年輕時擔任後衛，根本沒有人相信我，所以我選擇到外國磨練，從資深球員身上學習；現時我擁有更多經驗，是時候回來證明自己的能力。」

傑志早前亦有由恆大外借的中堅楊朝輝跟操，不過今日就未見這位中國球員身影。朱志光表示對方需返回國內處理合約事宜，會跟主教練施利斯高域相討他是否適合佔用國援名額：「他跟Brian位置重疊，而且恆大的借用條件或許很高，所以仍未有最終決定。」朱志光又指，心目中已有亞援人選，能補強後防以出戰亞洲賽；並稱早前曾考慮伊朗國腳級球員，最終卻因簽證問題而放棄。

據分隊練習中所見，傑志後防以唐建文、李毅凱配合丹尼，而霍斌仁則夥拍黃洋及助教金東進，另一中堅艾里奧則在場邊恢復。（袁志浩攝）

18歲巴籍小將成愉園亞援 富力羅致方栢倫

另外，愉園日前公布簽入巴基斯坦籍左中場簡嘉亨（Jahangir Khan）。這位年僅18歲的小將曾是All Black FC成員之一，去季在愉園跟操，季中起為港甲駿其披甲，上陣12場且攻入兩球。愉園指簡嘉亨雖擁有香港永久居民身份，但目前仍屬巴基斯坦籍，因此將佔用亞洲外援名額。而富力R&F今日再有新兵加盟，宣布簽入前香港飛馬及理文左後衛方栢倫。