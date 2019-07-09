【港超聯】寶島射手陳浩瑋投東方龍獅　富力羅致兩年青港將

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據台灣傳媒今日（9日）報道，中華台北前鋒陳浩瑋確定加盟港超球隊東方龍獅。這位去季效力台甲航源的射手，在亞協盃曾四度對陣香港球隊，並曾在友賽中兩度攻破港隊大門致勝。

同日，富力公布兩位年青港將加盟，去季均效力夢想FC的林樂勤及謝家榮，下季將轉投這支「富豪球會」。

香港球迷對陳浩瑋或早已熟悉，這位4月起效力台甲球隊航源的前鋒，在亞協盃時曾分別來港作客傑志及和富大埔。而6月中港隊主場友賽中華台北，這位27歲前鋒更正選披甲，最終個人梅開二度，助中華台北以兩球淨勝香港，取得雙方成年隊對賽有史以來的首場勝仗。

據台灣傳媒今日報道，陳浩瑋憑此役表現受到香港球隊關注，而這位前鋒亦希望以旅外為目標。報道指陳浩瑋來季將會離開航源，並確定加盟港超球隊東方龍獅。

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陳浩瑋曾在6月中的友賽中代表中華台北迎戰港隊，並取得兩個入球。（資料圖片）

曾獲推薦赴巴西學法　效中甲6季後再旅外

身高1.70米的陳浩瑋，可勝任前鋒及翼鋒位置，他曾為中華台北代表隊上陣接近50場賽事，並在逆轉擊敗巴林的經典一役中送出絕殺的關鍵助攻，被譽為台灣近年來盤帶能力最好的球員。

陳浩瑋小時候曾受中華台北足協推薦到巴西受訓，且在2012年至2018年效力中甲北京北控，其後曾到西班牙試訓、亦曾獲印度球隊邀約。最終這位台將在今年選擇加盟航源，憑亞協盃賽事取得亮相亞洲舞台的機會，並獲東方龍獅賞識，再成為台灣少有旅外的球員之一。

陳浩瑋憑對港隊的出色表現，獲東方龍獅賞識。（資料圖片）

林樂勤謝家榮加盟富力

另外，富力R&F同日公布前夢想FC球員林樂勤及謝家榮加盟。年僅19歲的謝家榮，自2017年起加盟夢想，累積上陣27次，惟去季受傷患困擾而上陣時間大減。而去季為夢想FC上陣15次的林樂勤，曾為港隊在省港盃作客廣東一役攻入世界波追近，屬衛冕省港盃功臣之一；他更籍此入選港足新帥麥柏倫的初選32人名單，但最終未入圍決選大軍。富力期望兩人盡快融入球隊，在新季有出色發揮，幫助球隊取得優異成績。

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