【港超聯】夢想FC自降港甲　足總兩任主席澄清無要求7位數按金

夢想FC今日（11日）透過社交媒體，稱足總董事會要求繳交7位數字按金，在「未能應對足總要求」之下，遺憾地宣布退出2019/20港超聯。 不過足總前主席梁孔德及現任主席貝鈞奇，均指並無對夢想提出繳交7位數按金的要求。

夢想FC今日以行政總裁梁智駒名義，透過Facebook專頁稱：「夢想體育會於近日收到香港足球總會董事局通知，需於2019/20香港超級聯賽球季季前繳交港幣七位數字的按金。」但亦指出，夢想在「財政管理在步步為營下，仍未能應對上述足總要求」，並正式宣布退出2019/20港超聯。

港足現任主席貝鈞奇（左）及前主席梁孔德澄清未要求參賽球隊交按金。（資料圖片．高詩琦攝）

夢想自降港甲。（資料圖片）

夢想：足總過急推行新例

夢想繼而指出對足總的新規例表示無奈，「我們認同足總董事局保障球員生計的良好原意，但過早推行亦加重中小型球隊的負擔，令有意投資者卻步。」又批評足總董事局「在未諮詢球會或提供支援方案下急速推行新例，似乎與正途背道而馳。」

夢想FC指香港足總要求收按金。（資料圖片）

足總：無要求交7位數按金

按以往規定，港超聯球會需在足總存有不少於10萬港元按金，據知絕大部分港超球隊均無接獲足總繳交7位數按金的要求，前任足總主席梁孔德回應時，指出足總從未向夢想提出繳交7位數按金的要求，上季主持董事會時，亦未有在會上通過有關規則，「我們亦早已準備好，若有球隊退出，由哪隊補上」；新任主席貝鈞奇亦稱沒有提出繳交7位數按金的要求，據知夢想退出，大有機會由流浪補上，來季港超維持10隊的機會甚高。