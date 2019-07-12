【世大運】呂麗瑤面對強手節奏被打亂　僅差0.06秒無緣決賽

「欄后」呂麗瑤在拿坡里世大運女子100米跨欄準決賽上，跑出13.52秒名列總成績第10，僅以0.06秒之微與決賽擦身而過。

第三屆代表香港出戰世大運的呂麗瑤，日前以13.70秒躋身準決賽，其後在起跑稍微落後下以13.52秒完成，僅以0.06秒之差無緣決賽。去屆以14.07秒同樣未能晉身決賽，賽後她坦言喜見時間及名次至少有進步。世大運前先後於亞錦賽及亞洲田徑大獎賽跑出個人最佳時間13.32，以及超風速下造出最接近香港紀錄的13.18秒，最終未能在個人最後一屆世大運、兼賽季最後一擊再創新高。

呂麗瑤（前排右三）已完成今季最後一賽，她展望來季仍關關難過關關過，繼續衝破個人最佳成績。（由大專體協提供）

呂麗瑤賽後表示：「很少機會與歐美跑手同場，是有點被打亂節奏，之前與亞洲對手見慣見熟，不太需要作心理調整。不過今次與強手同場作賽獲益良多，期望下季仍能關關難過關關過。」她又不忘感謝在港「隔空指導」的教練鄧漢昇：「阿昇應該很緊張，因為我傳他熱身影片他都回覆得很快。」

呂麗瑤以0.06秒之差，無緣決賽。（資料圖片）

呂綺庭惜負中國無緣8強

此外，男子排球隊在17至20名名次賽激鬥墨西哥，在領先一局下以1：3遭反敗為勝，將與中國或伊朗的負方爭奪第19名。香港跆拳道代表呂綺庭在跆拳道女子73公斤以下級16強以5：13不敵中國選手，無緣晉級。