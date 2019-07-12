【世大運】張瑋桓伍曼瑩不敵中華台北　奪女雙銅牌創歷史

香港網球女雙組合張瑋桓/伍曼瑩日前殺入4強戰，在不設季軍戰下穩袋獎牌後，最終惜負2號種子的中華台北組合李亞軒/李珮琪摘銅，仍為香港摘下今屆首面獎牌，更是港網球隊在世大運的第一面女雙獎牌。

張瑋桓（Eudice）與伍曼瑩（Maggie）連日過關斬將，後者更是首次出戰世大運。二人在首盤以1：6落後一盤，第二盤這對組合強勢反撲，以6：3扳平盤數1：1。戰至關鍵決勝局，對手沉着應戰，最終力戰下以7：10落敗，總盤數1：2無緣金牌戰，仍奪得一面銅牌。

張瑋桓（左一）與伍曼瑩過關斬將，奪下銅牌為港隊在世大運「開齋」。（由大專體協提供）

張瑋桓女單4強再對英國

雖然未能再下一城，這面獎牌是港網球隊在世大運女雙項目的第一面獎牌，Maggie對於寫下歷史感到高興：「今次是我的第一屆，很開心能與拍檔Eudice在面對強手下能打入4強。」23歲的Eudice尚未完成「任務」，在不設季軍戰下闖入4強，為香港網球隊奪得首面單打獎牌，她將力爭更高榮耀，「在女雙和混雙有對過這名英國球手，都知道她的打法，希望能一球一球去打，不想太多分數，盡力去比賽。」