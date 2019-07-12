【英超】哥斯尼拒絕隨隊赴美國　阿仙奴發聲明回應

阿仙奴隊長哥斯尼（Laurent Koscielny）拒絕隨隊赴美國戰熱身賽，而球隊就該名法國球員的行為，公開指他違反球隊的指令。英國報章《Metro》表示，哥斯尼因不滿球隊只向他提供一年續約而希望離隊。

阿仙奴在英國時間周四（11日）起行出發至美國，準備出戰4場的季前熱身賽，與科羅拉多急流﹑拜仁慕尼黑﹑費倫天拿及皇馬進行熱身賽。阿仙奴公布29人的赴美大軍名單，其中包括奧斯爾﹑奧巴美揚及拿卡錫迪等主力，但卻不見隊長哥斯尼的蹤影。

奧斯爾在內的一眾阿仙奴球員赴美出戰季前熱身賽。（阿仙奴官方圖片）

阿仙奴在出發美國前，在飛機前合照留念。（阿仙奴官方圖片）

現年33歲的哥斯尼，拒絕隨隊赴美出戰熱身賽，而阿仙奴透過官方網站對高斯尼的行徑發聲明，表示哥斯尼的行為違反球隊指令，對該名法國球員的決定感到失望，在現時並不會對此事作評論。

阿仙奴發聲明表示對哥斯尼的行為感失望。（阿仙奴官方網站截圖）

英國報章《Metro》表示哥斯尼以拒絕隨隊，向球隊抗議只與他續約一年，盛傳法甲的里昂﹑波爾多及雷恩亦有意羅致哥斯尼。若果未有球會報價的話，哥斯尼更將會自行買斷餘下一年的合約，提早離開阿仙奴。

哥斯尼自2010年加盟阿仙奴，在2016/17球季起擔任球隊隊長領軍，至今為兵工廠上陣353場，但他因阿基里斯腱受傷而錯過去季上半季賽事。

阿仙奴隊長哥斯尼自2010年效力至今，並於2016年成為球隊隊長。（Getty Images）