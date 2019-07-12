【非洲盃】馬達加斯加神奇之旅結束　突尼斯入4強會師塞內加爾

「荒失失奇兵」馬達加斯加的非洲國家盃神奇之旅終結了。 這支首次躋身決賽周的球隊，在分組賽首名晉級，淘汰剛果民主共和國，但到昨晚的8強，雖然跟勁旅突尼斯周旋半場不分高下，但換邊後連失3球，終以0：3敗陣，未能打入4強。

馬達加斯加國家隊可說是一支雜牌軍，球員大多在法國低組別聯賽或者法國非洲屬地的聯賽中落班，亦有的零散地在南非、泰國、埃及、保加利亞、阿爾及利亞等地球會效力，也有球員在本地聯賽踢波。至於馬國主帥杜佩斯（Nicolas Dupuis）在今屆非洲盃前也是寂寂無名，他同時兼任法國丁組聯賽球隊FC Fleury 91的教練。

卡斯里上半場的罰球無功而還。（路透社）

關關難過關關過，馬達加斯加在不被好看的情況下，首次參與非洲盃決賽周便打入8強，在當地時間昨晚遇上非洲勁旅突尼斯。突尼斯上半場多次威脅馬達加斯加的球門，卡斯里（Wahbi Khazri）及查拉利（Ghailene Chaalali）先後在禁區外發炮，都被馬達加斯加門將救出，守住半場0：0。

換邊後，突尼斯中場費贊尼沙斯（Ferjani Sassi）在禁區頂起腳，皮球省中湯馬士方坦尼（Thomas Fontaine）改變方向入網，在52分鐘開紀錄。60分鐘，卡斯里禁區外遠射被撲出，馬沙基尼（Youssef Msakni）「執雞」射入，為突尼斯拉開到2：0。

突尼斯中場費贊尼沙斯在禁區頂起腳省中對手球員入網。（路透社）

費贊尼沙斯為突尼斯先開紀錄。（路透社）

馬沙基尼為突尼斯射成2：0。（路透社）

後備入替的尼姆施列迪補時冷靜射入，為突尼斯鎖定贏3：0，晉身4強，會跟塞內加爾爭入決賽。這是突尼斯自2004年奪冠的那一屆後，首次打入非洲盃4強。

尼姆施列迪面對門將十分冷靜，挑射入網。（路透社）

突尼斯打入非洲盃4強。（路透社）

至於馬達加斯加就結束神奇之旅，他們歷史性參與非洲盃決賽周，成績令人驚喜，在分組賽贏過尼日利亞，以首名出線。在16強，馬達加斯加與剛果民主共和國踢成2：2，互射12碼淘汰對手，殺入8強。教練杜佩斯（Nicolas Dupuis）在出局後表示，已經十分滿意今屆的成績，他說：「我為球員在整個非國盃的表現感到驕傲，向他們致敬。」

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杜佩斯在場邊指導球員。（美聯社）

不過，杜佩斯坦言今次的成功有偶然的因素，他說：「下次很難做得更好，在馬達加斯加，我們還有很多地方要改善及進步。我們要用今次的成就，去證明過去的努力沒有白費。我們一定要繼續努力，否則今次成就只會是曇花一現。我們一定要回去好好再下苦功。」

杜佩斯認為不敵突尼斯實屬優勝劣敗，他說：「我沒有感到遺憾，因為今場的辦法真的不多，我們衝擊力不足，組織不夠嚴謹，表現未如對手，因為對方真的是一支很強的球隊。」

馬達加斯加教練杜佩斯滿意球隊在整屆非洲盃的表現。（路透社）

馬達加斯加出局後，球員拍掌多謝支持者。（路透社）

同日另一場非洲盃8強，科特迪瓦及阿爾及利亞在法定時間及加時後都踢成1：1，雙方以互射12碼分高下。阿爾及利亞5射4中，而科特迪瓦則有韋菲特邦尼及施利戴爾「宴客」，最後阿爾及利亞在互射12碼贏4：3晉級，4強會對尼日利亞。

阿爾及利亞靠互射12碼入4強。（路透社）