【非洲盃】馬達加斯加神奇之旅　民眾坦言：足球難團結國人

馬達加斯加首次參加非洲國家盃就上演神奇之旅，繼小組賽壓倒「超霸鷹」尼日利亞首名出線後，在16強又擊敗了擁有多名旅歐明星的民主剛果共和國，躋身8強。為了解更多這支神秘之師，我用電郵訪問了來自馬達加斯加的Mike，來談談他對國家足球的看法。 撰文：陳冠東

「我是一個足球狂迷，但我從未追蹤非洲國家盃」，這就是Mike在這次非洲國家盃前對非洲足球經歷。在本屆前，留學英國多年的Mike更指「我這輩子只看過1場非洲國家盃，非洲國家盃更從未在這裏（馬達加斯加）的電視播放過，因為大家都不關心。」

雖然「大家都不關心」，但Mike在訪問中指出「足球是馬達加斯加最流行的體育活動，大部份男人及男孩都知道怎樣踢波，但在女性間就不太受歡迎」。證明足球在這個全球第4大島上，依然非常流行，但Mike稱「大部份人只留意歐洲足球及世界盃」，並將原因歸於法國在當地極強的影響力。

Mike背後的樹，是馬達加斯加著名的Baobab樹。他說，馬國人民從不關心非國盃，今回例外。（作者提供）

馬達加斯加足球「業餘」

馬達加斯加今次參賽的大軍中，也只得兩名球員來自本土聯賽，其他絕大部份都在法國的低組別聯賽謀生，也證明了當地聯賽水平不高，亦無法自己出產高水平的球員。就此現象，Mike就用了「業餘水平」（Amateur Level）及「休閒娛樂」（Recreational）的字眼，來形容馬達加斯加的本地足球」。

賽事在亞非交界的埃及舉行，仍有相當數量的馬達加斯加球迷捧場。（路透社）

事實上，馬達加斯加的足球確實非常業餘。按英國《衛報》專欄作家羅倫絲（Amy Lawrence）的形容， 他們的足協要確定本土聯賽要有多少隊參賽也曾是一項任務。在2001年，國家隊住的地方還是一些尚未建成的酒店，到處都是電線，回到房間時要避免阻礙油漆工工作。Mike 指「現在大部份隊伍都是由大公司及工會成立」，而羅倫絲也在文章提及馬達加斯加足球的成長，實際還需法國及國際足協的協助，改善基建及舒緩財政壓力，才有今天的成績。

Mike曾在英國留學，他坦言馬國球迷熱愛足球，但只留意歐洲足球，對本國足球不感興趣。（作者提供）

馬達加斯加今屆打出神奇之作，闖入8強。球員完場慶祝時模仿牛的動作，令人印象深刻。（路透社）

足球既團結了民眾，也沒有團結民眾

馬達加斯加足球在今次非國盃賽中得到佳績，國民也有回應的。Mike指當地人已驚訝國家隊能夠打入正賽，因為他們每次都失敗（編按：今屆之前，馬國因退賽或禁賽，從未亮相非國盃決賽周）。他又指現在「馬達加斯加人都非常支持國家隊，尤其是他們擊敗了非洲最好的隊伍」，「每個人都在電視上看非洲國家盃，及購買T恤」，與以往多屆非洲國家盃在島上的影響力完全不同。Mike坦言：「即使我猜所有人都知道馬達加斯加不會奪標，能走到這一步已是非常幸運」。

馬達加斯加今屆大軍只有兩人沒有外流，隊長Faneva Andriatsima（右）效力法乙克萊蒙特。（路透社）

但Mike強調「馬達加斯加與非洲其他國家不一樣，因為我們是一個島，孤立於非洲之外」。他又稱因法國在當地的影響力，因此「我們對歐洲的體育活動更有感覺，而不是非洲的」，甚至大部分馬達加斯加人都不認為自己是非洲人，因為很多人的祖先均來自亞洲、印度及中東。

因此，在這民族繁多的國家內，Mike認為「大部分人都只視足球為娛樂，它不能如不少國家一樣團結民眾」。他亦認為非洲國家盃只是過眼雲煙，因為更大的問題是當地的貧窮問題日益惡化，而他相信這也是一眾馬達加斯加人真正關注及需解決的問題。

馬達加斯加在16強靠互射12碼淘汰剛果民主共和國，首次打入8強。（路透社）

作者簡介：

專注分析非洲政治的前新聞工作者，偶爾會寫到足球相關的政治問題。

作者Medium專頁：https://medium.com/@bryaneverlusen

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】