【溫布頓網球賽】謝淑薇不失一盤女雙封后　日本新星青年組摘冠

溫布頓網球賽，不止費達拿與祖高域。 來自中華台北的謝淑薇與捷克的史特高娃於女雙決賽直落兩盤挫中國的徐一幡及加拿大的達布洛夫絲基，不失一盤封后。連同詹詠然於混雙摘冠，台灣代表史上首次於一項大滿貫取得兩冠。

3號種子謝淑薇/史特高娃（Barbora Strycova）於女雙決賽鬥4號種子達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）/中國徐一幡。台/捷組合在第5局及第7局接連破發，以6︰2先取首盤，次盤第2局台/捷組合先破發再被破發追平，她們緊接再一次打破對手發球局，以6︰4取得第2盤，只花1小時7分鐘取勝。女雙冠軍獎金54萬鎊，每人分獲27萬鎊。

謝淑薇/史特高娃不失一盤成為溫布頓女雙冠軍。（Getty Images）

謝淑薇/史特高娃擊敗中國/加拿大組合圖輯（按圖放大）

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不失一盤成為溫布頓女雙冠軍後，史特高娃將升上女雙世界排名第一，謝淑薇升上第5。史特高娃認為一冷一熱的組合極之合拍，她感謝好拍檔相助︰「成為女雙世界排名第一是一種榮譽，很高興贏取首個大滿貫，沒有了不起的拍檔謝淑薇，我不能做到。我們花很多時間合作，她幫我拿到第一，我感激不盡。我們性格不一樣，她很冷靜，我很情緒化，但我一直嘗試用微笑化解理力。」

33歲的謝淑薇自2013年後再次於溫布頓女雙封后，是她歷來第3個大滿貫女雙錦標，她認為鬥心是勝利來源︰「我們滿場飛，把球回擊。我們盡自己所能贏取每一分。」

詹詠然（右）與杜迪連贏法網及溫布頓混雙。（Getty Images）

中華台北的詹詠然夥拍克羅地亞男將杜迪（Ivan Dodig）在混雙以6︰2及6︰3擊敗瑞典的連斯迪（Robert Lindstedt ）/拉脫維亞的奧絲達賓高摘冠，令台灣代表史上首次於一項大滿貫取得兩冠。

望月慎太郎成為男單青年組冠軍，被日本傳媒拿來與錦繩圭比較。（Getty Images）

至於日本的望月慎太郎擊敗西班牙的華里路（ Carlos Gimeno Valero），成為首個日本球手取得大滿貫男單青年組。這名16歲球手是右手握拍，在神奈川縣川崎市出生，現時1.75米。

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