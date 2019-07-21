【東京奧運2020】運動攀登懶人包　如何分辨速度、抱石、難度賽？

運動攀登（Sport Climbing）於東京奧運首次被納入為奧運項目，不少人不清楚抱石、速度賽及難度賽的分別，讀完此文就可以一目瞭然。

東京奧運中，運動攀登會產生多少面金牌？

答案是兩面，男、女各一。選手需參加3個不同形式的細項，包括抱石、速度賽及難度賽，再以三者的分數計算出總成績。初賽後，成績較好的6人於決賽奪金。

繼亞運後，奧運首次引入運動攀登。（資料圖片）

速度賽（Speed Climbing ）︰人工牆高度定在15米，路線相對簡單，選手在安全繩保護下以一對一鬥快完成，是三項中最有觀能刺激一項。牆身的角度為95度，男子勝方平均用5至6秒，女子就7至8秒可勝出，偷步者直接被取消資格。

速度賽為二人對賽鬥快登頂。（資料圖片）

抱石賽（Bouldering）︰人工牆高度為4米，不使用任何繩索，以安全墊保護。選手要在指定位置開始攀爬，雙手握實完攀點獲裁判認可便算完成該條路線，若接觸到Zone point有額外分數。排名根據完成路線次數、完成路線的嘗試次數（愈少愈好）、達到的Zone point、獲Zone point的嘗試次數而分辨。4分鐘內不設嘗試上限。由於落手、落腳的位置不一定舒服，難度不低，東京奧運官網稱「同時考驗選手體能及心理」。

抱石賽不設繩索，圖中陳翔志為2019香港抱石錦標賽冠軍。（資料圖片/香港攀總提供）

難度賽（Lead Climbing）︰在15米以上的人工牆舉行，賽前選手有數分鐘觀察路線，觀察完需回到準備區，不能觀看其他參賽者比賽過程。選手跟次序輪流出場，每人只有一次機會，成績以限時內攀爬最高位置量度，選手有安全繩保護。若兩名選手攀爬最高位置相同，較快到達的選手取勝。

難度賽只有一次機會。（資料圖片）

舉行日期？

8月4日為男子初賽，8月5日為女子初賽

8月6日為男子決賽，8月7日為女子決賽

陳翔志是香港全職運動攀登選手，在亞洲賽事多次獲獎。（資料圖片/香港攀總提供）

舉行地點？

東京奧米城市體育公園（青海アーバンスポーツパーク/Aomi Urban Sports Park)