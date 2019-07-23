【東京奧運2020】新項目滑浪懶人包　由生活必需演變為消閒運動

滑浪（Surfing）首度成為東京奧運2020新設項目之一，今屆只設短板一項，將分開男、女子組角逐，共產生2面金牌，分別由20名男選手和20名女選手出戰。

源起：滑浪高手當領袖

雖然在奧運是新項目，但滑浪本身歷史悠久。確實起源不確定，至1767年首次在大溪地被一艘船上的歐洲人發現。有研究指，滑浪可追溯至古波利尼西亞文化（公元前1800年始），不同傳說和數據顯示，族長是由最擅長滑浪的男人出任，相當有趣。

位處波利尼西亞三角地區內的夏威夷，富有滑浪傳統。對於古代的夏威夷人，滑浪不止是消閒活動或興趣，而是生活的一部分。建造滑浪板本身已是一個靈修過程，加上人們對馴服海洋、發掘巨浪下謎團的概念着迷，令一班滑浪高手擁有崇高社會地位。

後來夏威夷被美國吞併，小占士佐敦（James Matthias Jordan, Jr.）1912年將滑浪帶到美國東岸，他把一塊9呎長的夏威夷紅木滑浪板帶回維珍尼亞州海灘，漸漸掀起滑浪熱潮，至今當地仍是美國主要滑浪中心點之一。至1960年代荷里活電影和樂隊組合The Beach Boys影響之下，滑浪文化輸出世界，夏威夷、加洲和澳洲均是滑浪者天堂。

藍色三角形內為古波利尼西亞地區，夏威夷在三角形頂端。（維基百科）

博物館內展示早期的木製滑浪板。（Getty Images）

特別的賽制

為公平起見，曾有意見指應在人工海浪地點進行，最終大會還是決定在天然環境下舉行，地點是千葉縣一宮町釣ケ崎海岸（Tsurigasaki Beach）。為確保賽事觀賞性，大會特別設有16天「等待期」，到風浪夠大的日子，會在兩日內完成賽事。

初賽會以4人一組形式進行，每次出賽按照滑浪的一般禮儀，只有最接近浪頂的選手可以做動作，否則干擾者會被扣分。選手每人可滑浪10至12次，只以最高分的兩次成績計算，小組頭兩名可以晉級。

日本滑浪聯盟2018年「聘用」寵物小精靈主角比卡超為代言人，不知他會否到奧運賽場為日本主場選手打氣？

如何評分？

選手每次滑浪，評判團會根據動作種類和難度，以及速度、力量和流暢程度評分，最高10分，最低1分。每個動作沒有預設分數，累積分數視乎技巧、膽識、適應海浪能力和捕捉最佳浪流時機而定。

大會講到明比賽沒有「勤工獎」，不是滑浪次數和不同動作越多越好，相反，在巨浪下具創意和高度轉向或變向的動作，才可獲得最高分數。

例子包括：

1. 360 - 選手在升上浪頂之後360度轉向然後「落地」；

2. 飛行 - 選手由浪上躍下，期間由空中至「落地」動作一氣呵成。

在巨浪下具創意和高度轉向或變向的動作，才可獲得最高分數。（Getty Images）

金牌熱門是誰？

每個國家分別在男、女子項目最多可各派兩名選手出戰，這兩面金牌似乎離不開美國、澳洲和巴西3個國家。滑浪在美國發揚光大，澳洲也有一班頂級選手，巴西人最愛足球，其次便是滑浪。

目前雄霸世界滑浪聯賽（World Surf League）的頂尖選手，正是來自這三個國家，美國的科倫斯（John John Florence）是男子組2016和2017年冠軍；巴西的美甸拿（Gabriel Medina）和蘇沙（Adriano De Souza），則分別在2014和2015年奪冠。

女子組方面由澳手選手獨大，2017年世界滑浪聯賽頭三名由胡禮（Tyler Wright）、基爾摩亞（Stephanie Gilmore）和費斯基邦絲（Sally Fitzgibbons）三個澳手人包辦。