【溫布頓網球賽】費達拿錯失兩個錦標分失冠　超過4小時輸多贏少

4小時57分鐘，費達拿與祖高域合演另一經典的溫布頓男單決賽。費達拿再度在決賽力戰近5小時，曾經有兩個錦標分未能好好把握，與溫布頓錦標擦身而過。身經百戰的費達拿賽後亦難掩失望，表示自己錯過一個奪冠的大好機會。

費達拿與祖高域的48次碰頭，亦是二人相隔4年後再度在溫布頓決賽碰頭，結果費達拿力戰近5小時，在決勝盤的「Tie Break」中落敗。溫布頓在今年取消長盤制，在今仗決賽首度在決勝盤出現「Tie Break」分勝負。

費達拿在第5盤打破祖高域的發球局，更一度獲兩個錦標分（Championship Point），皆被祖高域瓦解。錯失奪冠良機的費達拿，在領獎時不時味兒，強行擠出笑容。「費天王」賽後未有掩蓋失望之情，「在賽事中，我一直保持正面，盼望再有機會破發。若果以一面倒形勢下落敗，未有如今場般難受，我不敢相信自己未能把握大好機會，我也不太清楚這刻的心情，失望、傷心及憤怒在同一時間充斥。相信當我冷靜下來後，便會發現這是一場精彩的賽事。」

費達拿在落敗後顯得悶悶不樂。（Getty Images）

費達拿近年大滿貫戰4小時賽事輸多贏少（按圖放大）

下月滿38歲的費達拿，在領獎發言時表示，希望使其他人認為37歲的運動員仍有作為，而他亦成為首名在單項大滿貫賽事取得過百場勝仗的球手。費天王自言打網球的初心並非成為紀錄保持者，而是單純希望贏得錦標，「打破紀錄並非我打網球的原意，我只希望在如溫布頓般大賽中，在一眾球迷面前盡力爭勝，與強如祖高域般的對手交手。」

即使戰近5小時，費達拿的體能狀況並未有大幅下滑。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

費達拿不時在溫布頓力戰超過4小時，正如去年8強鬥奇雲安達臣，當然亦有2008年的經典對決，與拿度交手4小時48分鐘才分勝負，今仗已再度刷新紀錄。費天王在2009年的溫布頓決賽，迎戰洛迪克（Andy Roddick）在最後一盤戰至16：14，幾經辛苦奪標，而該仗亦是費達拿少數獲勝的4小時以上「長途戰」。