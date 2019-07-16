【英超】英媒傳熱刺再談「回收」巴利　皇馬或願減價妥協

加里夫巴利於皇家馬德里的日子，隨去季施丹再次上任「銀河艦隊」主帥一職，已經進入倒數。 有傳熱刺希望「回收」這名威爾斯前鋒，但就要皇馬完全接受這支倫敦球會的方案，不容辯論。 英媒指皇馬因薪金問題，或會割價讓巴利離隊，巴利生涯或因此得救，但亦要面對「插水式」減薪問題。

自施丹「王朝復辟」後，外國傳媒都指巴利於皇馬的日子已經所餘無幾，熱刺亦有意想回收這名威爾斯國腳。《馬卡報》指這支倫敦勁旅對交易抱開態度，但就要皇馬全盤接受他們的方案。

外媒盛傳巴利今夏勢離皇馬。（Getty Images）

熱刺有意回購巴利，但要皇馬減價。（Getty Images）

報道又指，熱刺願出4500至5340萬鎊回收巴利，但亦表明巴利現時的薪酬，遠超他們制度的上限，只能出其現時1700萬歐元年薪的一半。以周薪及英鎊計算，熱刺願付巴利147500鎊。據《spotrac》記錄，熱刺陣中最高薪球員為射手哈利卡尼，周薪達20萬鎊，若果巴利回巢，將會是熱刺第2高薪球員。

巴利若回熱刺，將要面對減薪5成的問題。（Getty Images）

外國傳媒相信熱刺現時在談判中為有利一方，皇馬需要盡快放走巴利，因為薪酬太高而且於場上貢獻不多，盡早放走他減輕薪酬負擔。巴利去季為皇馬於各項賽事上陣42場，得14個入球。在C朗拿度離開皇馬轉投祖雲達斯後，巴利未能擔大旗做領軍人物，成為球迷眾矢之的，而且傷患太多亦為「艦迷」詬病。

皇馬望放走巴利，減輕薪酬負責人。（Getty Images）

巴利經理人反駁傳聞

雖然傳聞言之鑿鑿，但巴利經理人Jonathan Barnett周二（16日）接受訪問時，直言「不會就垃圾傳聞發聲」。Barnett早前曾表示，一定是要「超乎想像」的轉會方案，才有可能令巴利離開皇馬。策劃巴利去皇馬的他又說這名威爾斯球星，心中亦無外借的想法，在西班牙生活十分寫意，完全沒有想過要離開。

施丹早已表態，雖然巴利在皇馬功不可沒，但已不在自己的計劃中。巴利自2013年轉投皇馬後，曾奪得西甲、西班牙盃、4次歐聯冠軍、3次世界冠軍球會盃殊榮。