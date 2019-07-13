【英超】曼聯兩球挫珀斯光輝　盧卡古未列入大軍名單

曼聯遠赴澳洲與珀斯光輝交手，上演今季首場季前熱身賽，踢至下半場方由拉舒福特打破悶局，加上小將占士加拿末段奠定勝局，以兩球擊敗對手。

迪基亞、普巴、拉舒福特及新兵雲比沙卡先列後備，盛傳離隊的盧卡古則因輕傷而未有列入大軍名單；主帥蘇斯克查今仗更派出小將鍾達希及另一新兵丹尼爾占士（Daniel James）出任正選，艾舒利楊格則以隊長身份領軍。

曼聯以楊格、馬迪爾及連格等球員任正選，出戰今季首場熱身賽。（Getty Images）

儘管上半場錄得超過七成的控球率，但曼聯未能早早攻破珀斯光輝的大門，包括丹尼爾占士在開賽早段兩度左路傳中，皆被對手後防解圍，楊格及後的罰球亦於柱邊出界。

小將鍾達希在今仗正選上陣。（Getty Images）

曼聯今季首場熱身賽：

由史雲斯加盟的丹尼爾占士，在今場首度披起曼聯球衣出戰。（Getty Images）

賽前揚言在半場將換走場上11人的蘇斯克查，下半場履行承諾，調入普巴、拉舒福特及馬達等球員，但迪基亞則未有入替。球隊終在60分鐘打破悶局，珀斯光輝在後場未能清脆解圍，拉舒福特把握機會，禁區內左腳抽射遠柱入網。及後，曼聯攻勢更為「入肉」，馬達直線撕破對手防線，惜小將格連活特正對龍門下射斜。戰至85分鐘，珀斯光輝再度在後防犯錯，後備入替的曼聯小將占士格拿（James Garner）搶得皮球，禁區外起腳得手，「紅魔」終以兩球擊敗珀斯光輝，今季首場賽事旗開得勝。

曼聯主帥蘇斯克查在半場換走全隊11人，讓更多球員有出場機會。（Getty Images）

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