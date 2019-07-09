【法甲】尼馬缺席PSG首節操練　總監李安納度：尼馬不是非賣品

效力巴黎聖日耳門的巴西球星尼馬，在法國時間周一（8日）未有現身於訓練基地，使他離隊的機會大增。巴黎聖日耳門對尼馬缺席訓練發表聲明，指球隊將對尼馬作出適當行動處理。

巴黎聖日耳門在周一開操，但尼馬未有出現在訓練基地，而球會隨即就此發表聲明，指尼馬缺席未有通知球會，「尼馬未有在指定的時間在練習場現身，球會亦未有收到尼馬的通知。球會就事件深表遺憾，並會就此作出適當的行動。」

《Fox Sports巴西》則引述尼馬父親表示，尼馬因出席慈善活動而缺席訓練，該活動早在一年前已安排，所以未能延期，而尼馬將會在下周一（15日）歸隊，並早已知會巴黎聖日耳門。

巴黎聖日耳門就尼馬缺席訓練一事發表聲明。（巴黎聖日耳門官方網站截圖）

尼馬雖然未能代表巴西上陣，但他亦有在現場支持球隊，見證祖國捧盃。（Getty Images）

巴黎聖日耳門的總監李安納度（Leonardo Araujo）向法國傳媒《巴黎人報》透露，只要報價可接受，便可以出售尼馬，「尼馬希望離隊已經是公開的秘密，而尼馬並非非賣品，只要有適合的報價便可以出售。我們不需要一個不願留隊的球員，而我們與尼馬仍有3年的合約，但至今一直未收到任何球隊如巴塞隆拿的報價。」

英超前5輪賽程（按圖放大）

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尼馬在2017年起轉投PSG，但近日關於他重返巴塞的傳聞不絕。（視覺中國）

現年27歲的尼馬，在2017年加盟法甲豪門巴黎聖日耳門，但在近日關於他離隊回歸巴塞的謠言不絕於耳，加上PSG會長早前受訪時，暗指尼馬需要在隊中承擔更多責任，而據西班牙傳媒指尼馬曾向會長表明心跡，希望重返巴塞隆拿。