【英冠】哈特斯菲新球衣設計大膽似改圖　英足總質疑違規促再審視

上季在英超「包尾」降至英冠的哈特斯菲，公布新球季的球衣設計，卻惹來軒然大波，更被英格蘭足總要求重新審視球衣設計。不過，哈特斯菲卻一於少理，穿上新球衣出戰今季首場熱身賽。

去季在英超僅得16分，成包尾大幡降班的哈特斯菲，最近公布他們的新球季主場球衣，球衣上有一條儼如「風紀帶」的贊助，引起不少迴響，由於風格獨特，更有不少球迷認為這是網上的「惡搞」圖片。

根據英格蘭足總對球衣設計的規定，贊助商在球衣正面面積並不能超過250平方厘米，而英格蘭足總亦就哈特斯菲的球衣設計，要求他們重新判斷設計是否合符規例，一旦違反規例，將作出相關的處分行動。

降落英冠的哈特斯菲，來季以「風紀帶」作為主場球衣的設計。（Getty Images）

哈特斯菲方面未有因此而更改球衣設計，更表示新主場球衣將在本周六開始公開發售。贊助商「Paddy Power」則未有正面回答違規事件，再次強調樂意與哈特斯菲合作，並滿意新球衣的設計。

哈特斯菲在當地時間周三（17日）與英甲球會羅奇代爾（Rochdale）進行熱身賽，首次披起全新的主場球衣，結果以3：1擊敗對手，旗開得勝。

哈特斯菲穿上全新的主場球衣，出戰今季首場熱身賽。（Getty Images）

哈特斯菲去季的球衣設計只在球衣中間印有贊助。（Getty Images）

哈特斯菲球衣猶如掛上風紀帶的設計，只是球壇多年來的特別設計之一。西班牙的低組別球會薩莫拉（Zamora CF），球衣設計曾以心臟及血管為主；另一支西班牙低組別球會CD Palencia，球衣設計亦有異曲同工之妙，以「筋肉人」為主球衣。

西班牙球會的大膽球衣設計（按圖放大）

英超首5輪賽程（按圖放大）