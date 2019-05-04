【英超】曼聯周日作客哈特斯菲　蘇斯克查信任迪基亞續任正選

曼聯將於周日出戰英超，作客哈特斯菲，領隊蘇斯克查周五出席記者會，表明上輪對車路士時犯錯的門將迪基亞，將會繼續踢正選。

迪基亞上場代表曼聯主場對車路士，接遠射時甩手，被馬高斯阿朗素補中入網，令曼聯最終被迫和1：1，失了兩分，賽後被球迷批評。在周五的記者會上，傳媒亦關心蘇斯克查會否續派這名西班牙門將上陣。蘇斯克查回應：「我認為會（打正選），他將會踢。沙治奧（羅美路）受傷了，未能訓練，扭傷了膝部。大衛（迪基亞）這個星期的訓練都非常好。」

蘇斯克查表示，教練團有跟迪基亞保持溝通，他說：「我們當然會這樣做，他今季一直表現好，來到季尾因為犯錯成為頭條人物，他一定要處理好的。」蘇斯克查拒絕透露他跟迪基亞談話的內容，但他表示迪基亞已經準備好在周日的聯賽披甲。

迪基亞上場對車路士犯錯，導致曼聯由贏變和。（路透社）

曼聯前鋒拉舒福特及盧卡古近期陷入球荒，蘇斯克查亦意識到這個問題，他回應：「他們未能夠把握到足夠機會，但在我執教初期，我們就很有效率，把握力很強，同時大衛（迪基亞）的表現亦很好，為我們救出了一些必入波。現在運氣改變了，對我們不利。」

與車路士和波後，曼聯36戰得65分排第6位，爭四形勢被動，就算兩戰全勝都未必入到前4名。蘇斯克查亦承認，球員在過去一周需要調整心情，他說：「這是個奇怪的星期，我們沒有周中的比賽，但我們正需要這個星期，因為我們經歷了一場對車路士的失望比賽。我覺得球員認為機會已經流失了，但其實我們還未絕望的。對的，我們需要其他球隊幫忙。阿仙奴及車路士要分心歐霸盃，你不知道他們之後的表現。我只專注未來兩場比賽，這也是球員要專注的地方。」

蘇斯克查表示就算沒有歐聯資格，都有球星肯定加盟曼聯。（路透社）

外界擔心曼聯失去來屆歐聯資格的話，會減低對球星的吸引力。蘇斯克查表示就算沒有歐聯，都有球星願意加盟曼聯，他說：「從長遠來看，我們一定考慮要參與下屆歐聯，但現實上我們很不可能參加。不過，當你知道有多少經理人告訴我們，他們的球員多麼渴望未來成為曼聯的一員的時候，一定會感到萬分驚訝。這就是我們球會的吸引力、潛力及規模，我們將會回到那些美好的日子。」

對於轉會及足球總監的傳聞，蘇斯克查說：「球員的加盟及去留，我有最終決定權。我與高層會定期會面。我幾滿意現時的進度，如果按照你們所寫的球員，我們應該要簽入250個球員。」

曼聯前鋒盧卡古近期腳風欠佳。（路透社）

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