【劍擊・世錦賽】江旻憓世錦賽4強止步　仍為香港劍擊創歷史

世界劍擊錦標賽一連9日在匈牙利布達佩斯上演，世界排名第三的香港重劍選手江旻憓（Vivian），今日出戰女子重劍4強未能再進一步，仍奪得銅牌，繼世界盃兩站冠軍及一度登上世界排名第一後，再一次創造香港紀錄。

直接進入世界錦標賽正賽的江旻憓，由64強一路晉級未遇阻礙，在16強以15：13擊敗愛沙尼亞劍手Katrina Lehis，緊接在8強遇上來自法國、世界排名第5的Coraline Vitalis，亦以15：9獲勝，4強將鬥巴西的Nathalie Moellhausen。江旻憓打入4強後，已穩袋獎牌，不單突破8強的個人世錦賽最佳戰績，亦奪得香港劍擊史上第一面世界錦標賽獎牌。

巴西對手經驗老到 江旻憓一度領先仍憾負

Vivian的4強對手Nathalie Moellhausen現年33歲，世界排名22位，曾在2010年世界錦標賽獲銅牌。這場4強大戰極為緊湊，兩名左手劍手交鋒首局過後，江旻憓以2：4落後，但她冷靜應戰，一度追平至6：6，及後更反超至8：7，但對手Nathalie Moellhausen經驗老到，隨即又追成8：8、9：9，更一口氣將比分拉開至13：9，最終以15：11鎖定勝局，生涯首次打入世錦賽決賽；江旻憓則遺憾地在4強止步。

4強止步仍創歷史 女劍神2019年盡破紀錄