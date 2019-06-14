【劍擊．亞錦賽】江旻憓無緣衛冕16強止步　港隊次日未能增添獎牌

一日6日在日本千葉縣舉行的亞洲劍擊錦標賽，港隊在首日賽事由男子花劍的張家朗奪得一面銀牌，打響頭炮。港隊另一位獎牌希望，女子重劍的江旻憓在今日（14日）登場，可惜在16強意外不敵韓國選手下馬，無緣衛冕亞洲冠軍，亦未能為港隊在次日賽事增添獎牌。

首日戰畢男子花劍及女子佩劍個人賽後，港隊代表在次日出戰女子重劍及男子佩劍的個人項目，爭逐獎牌。女子重劍由重登「一姐」位置的江旻憓（Vivian）領銜，加上去年奪銅的佘繕妡﹑朱嘉望及連翊希出戰。Vivian在去年的亞錦賽力克勁敵康永美奪冠，今年挾「一姐」之勢力爭衛冕亞洲冠軍。

江旻憓（右）在以一姐身份出戰亞錦賽，惜未能衛冕。（FIE圖片）

Vivian在小組賽發揮水準，6戰全勝並僅失8分，以頭號種子身份躋身淘汰賽，在32強擊敗伊朗選手後，在16強與淘汰佘繕妡的韓國老將鄭孝正交手，該名35歲的左手老將寶刀未老，與Vivian在首節不分上下，打成3：3平手。Vivian在第二節打法更加進取，一度追成7：7平手，並以8：9僅1分落後。不過，Vivian希望在第三節盡早收復失地，可惜二人多次交鋒後亦被對手取得「單燈」，拉開比分，結果江旻憓以10：15告負，無緣再度成為亞洲冠軍，對她來年爭奪奧運獎牌無疑是一大打擊。

教練Tavi向江旻憓面授機宜。（FIE圖片）

朱嘉望在32強不敵韓國的崔仁晶，在32強止步。（FIE圖片）

另一位女將連翊希（Coco），在32強淘汰中華台北選手後，其後挑戰韓國的康永美，爭奪8強席位。Coco在今仗發揮不俗，在完成首兩節後以8：9僅1分落後，但康永美在第3局開段隨即拉開3分優勢，結果Coco以12：15惜敗，無緣晉級。朱嘉望同樣在32強不敵另一韓國劍手崔仁晶出局，四位女將無獨有偶被韓國劍手淘汰出局。

連翊希在16強力戰另一韓國劍手康永美，結果僅以3分惜敗。（FIE圖片）

另外，港隊派出羅浩天﹑陳智軒﹑何思朗及小將李澤峰出戰的男子佩劍個人項目，雖然四子攜手晉身淘汰賽，但李澤峰先在64強不敵哈薩克選手出局。其餘三人在32強分別硬撼中國﹑韓國及泰國的劍手，三子在首節與對手打成均勢，但悉數在次節被拉開距離，結果三人一同在32強止步。

鄭兆康總教練親自指導何思朗。（FIE圖片）

雅加達亞運銅牌得主羅浩天未能在今年亞錦賽再創佳績，32強不敵中國的許英明出局。（FIE圖片）