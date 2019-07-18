【劍擊．世錦賽】江旻憓歷史性打入重劍4強　首奪世錦獎牌

香港劍擊隊的重劍「一姐」江旻憓（Vivian）再創歷史，今天在世界劍擊錦標賽殺入4強，肯定有獎牌落袋，這是香港歷來首面劍擊成年組世錦賽獎牌。 4強及決賽稍後上演，位列3號種子的Vivian將全力向世界冠軍進發。

劍擊世錦賽經歷3天預賽，今天開始正賽階段。女子重劍賽事，Vivian以世界排名第3直接躋身64強，晉級路上過關斬將，先後擊敗塞爾維亞、烏克蘭和愛沙尼亞對手，於8強火併世界排名第5的法國劍手維達列絲（Coraline Vitalis）亦順利以15：9獲勝，今晚深夜1時將在4強鬥巴西的Nathalie Moellhausen。

Nathalie Moellhausen現年33歲，曾在2010年世界錦標賽獲銅牌。江旻憓打入4強後，已穩袋獎牌，亦是香港史上第一面劍擊世界錦標賽獎牌，繼早前奪得香港首面劍擊世界盃金牌、並一度成為首位在女子重劍世界排名第一的香港劍手後，再創歷史。

江旻憓（左）以3號種子身份登場女子重劍個人賽正賽。（FIE圖片）

男子佩劍方面，羅浩天先淘汰古巴劍手，再勇挫德國的前世界盃分站冠軍Matyas Szabo，與隊友何思朗攜手躋身正賽。羅浩天於64強硬撼兩屆奧運金牌得主、匈牙利的Aron Szilagyi，以11：15告負；何思朗挑戰世界排名13的格魯吉亞劍手Sandro Bazadze，惜敗12：15。

世錦賽明天（19日）上演男子重劍及女子花劍個人賽，「女花」有符嘉珈及鄭曉為殺入正賽，「男重」則有吳浩天及方凱申出戰。

男子佩劍4名港將，其中何思朗（左一）及羅浩天（右二）攜手晉身64強。（FIE圖片）

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