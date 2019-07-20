【劍擊．世錦賽】19歲陳彥霏乘勇態突破首圈　港將連續3年躋32強

江旻憓於世界劍擊錦標賽勇奪銅牌，為港隊掀起一片高潮，今日上演男子花劍及女子佩劍正賽，「女佩」的19歲小將陳彥霏同樣打出驚喜，首度躋身32強，僅以兩劍之微惜敗於俄羅斯「一姐」劍下，無緣再進一步。

今日（20日）的男子花劍及女子佩劍個人賽正賽，共6名港將登場。女佩方面，除了連續兩年躋身32強的張藝韾意外預賽下馬，林衍蕙、歐倩瑩及陳彥霏皆晉級正賽64強。

林衍蕙（左）在首圈不敵中國的錢佳睿，64強止步。（FIE圖片）

19歲的陳彥霏首圈惡鬥匈牙利劍手Julia Mikulik，全場戰情緊湊，陳彥霏於末段連取4分，最終以兩分之差反勝晉級，首度闖入世錦賽32強，挑戰頭號種子俄羅斯的Sofya Velikaya。陳彥霏硬撼「一姐」未見怯場，首節僅以2分落後，之後雖一度被對手拉開5分差距，結果力戰下以13：15僅敗，但亦使港隊連續3年於女佩個人賽躋身32強。

至於其他劍手，林衍蕙在首圈迎戰中國的雅加達亞運個人金牌得主錢佳睿，以7：15告負，歐倩瑩則以12：15不敵匈牙利的Renata Katona。

陳彥霏在休息時，教練Tahir與她面授機宜。（FIE圖片）

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+ 18 + 17 + 16

陳彥霏之前於青年組賽事戰績彪炳。2017年世青賽中，她打入20歲以下組別個人賽8強，同年亦奪得亞青賽銀牌。她去年起有更多機會出戰成年組賽事，亦代表香港出戰雅加達亞運。

陳彥霏（左）在今年首次殺入世錦賽32強，有力成為女子佩劍隊的未來主力。（資料圖片）

另外，同日上演男子佩劍團體賽，羅浩天、陳智軒、何思朗及李澤峰代表港隊出戰，在32強與烏克蘭力戰下，以40：45惜敗出局。