【劍擊．世錦賽】江旻憓摘銅重登「一姐」之位　冀以獎牌為港打氣

香港重劍「一姐」江旻憓（Vivian）為港隊再創歷史，在匈牙利布達佩斯舉行的世界劍擊錦標賽中，歷史性奪得銅牌，亦因此令世界排名再登第一。Vivian賽後表示，她希望以這面世錦賽獎牌為香港打氣。

被列為3號種子的江旻憓，在世錦賽過關斬將，她雖於4強以11：15不敵巴西劍手，無緣決賽，但仍為港隊帶來一面銅牌，是港隊史上首面成年組世錦賽獎牌。Vivian首踏世錦頒獎台，世界排名亦因此重登「一姐」之位，為今季賽事完美作結。

江旻憓在世錦賽奪銅，成為香港史上首人。（FIE圖片）

Vivian今季佳績（按圖放大）

江旻憓賽後表示，她十分希望在今次世錦賽有更好發揮，為香港帶來正能量：「我對於奪得銅牌略為失望，但這是港隊史上首面世錦賽獎牌，當然亦十分高興。我賽前非常希望取得佳績，因為我知道香港最近發生很多不愉快的事件，所以我更希望為香港人帶來好消息，為香港沖喜。我要感謝劍擊隊上上下下對我的幫助及支持，我會繼續努力，再創佳績。」

江旻憓與其他3名獎牌得主合照。（FIE圖片）

Vivian今年戰績彪炳，兩度奪得世界站分站冠軍，亦曾登上世界第一的寶座，但她早前於亞錦賽爆冷未取獎牌，猶幸未有動搖Vivian的信心，終在今年世錦賽歷史性摘銅。江旻憓及後將與隊友出戰團體賽，希望再創佳績。