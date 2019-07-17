【英超】曼聯前隊長朗尼盛讚高普　稱每個球員都渴望為他效力

前曼聯及愛華頓球星朗尼接受傳媒訪問，大讚利物浦領隊高普。他覺得在高普手下踢波充滿樂趣，但他笑指高普有一大犯錯：「他唯一的錯誤就是為執教利物浦，還取得成功」。

英格蘭前隊長朗尼（Wayne Rooney）現效美職聯的華盛頓聯隊，他最近接受德國傳媒訪問，講到他對利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）的印象。33歲的朗尼說：「高普是那種每個球員都渴望為他效命的領隊。你可以見到球員在他的麾下充滿歡樂。我跟他見過一次面，他是個奇妙的人。」

朗尼踢英超的時候，曾跟高普帶領的利物浦交手。（Getty Images）

不過，朗尼是愛華頓的青訓產品，又是曼聯名宿，效力過兩支利物浦的死對頭，所以他笑言：「高普唯一的錯誤就是為執教利物浦，還取得成功。我十分尊重高普以及他贏得的一切，不只是在利物浦，還有他在多蒙特獲得的。相信他未來還有更光輝的歲月。」

朗尼離開英超後到美國生活，效力美職聯的華盛頓聯隊。（Getty Images）

高普曾帶領多蒙特贏得兩次德甲冠軍，還有德國盃，另外他還率多蒙特打入2012/13球季的歐聯決賽，惟最後落敗得亞軍。他之後轉到利物浦，在2015/16球季於英聯盃及歐霸盃得亞軍，之後在2017/18球季領軍打入歐聯決賽得亞軍。上季，他帶領利物浦再次入歐聯決賽，以2：0擊敗熱刺，捧走冠軍。

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