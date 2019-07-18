【英超】17歲格連活特取首個士哥　蘇斯克查或委重任首周鬥車路士

曼聯在上周末戰畢珀斯光輝的友賽後，繼續澳洲之行，在周三（17日）約戰未能升上英超的列斯聯，結果4球淨勝對手。 盧卡古繼續因傷避戰，而陣中17歲的小將格連活特（Mason Greenwood），在今仗取得首個一隊入球，蘇斯克查更盛讚他有能力在英超賽事中上陣。

曼聯在首場季前熱身賽兩球擊敗珀斯光輝，紅魔鬼留在珀斯，進行第2場的熱身賽，與列斯聯交手。盛傳即將轉會國際米蘭的盧卡古，繼續因傷而未有列入大軍名單，門將迪基亞亦因病而缺陣，而主帥蘇斯克查在今仗同樣用盡23人換人名額。

盧卡古連續兩仗未有列入大軍名單。（Getty Images）

兩名新兵雲比沙卡及丹尼爾占士，聯同17歲小將格連活特正選披甲。格連活特在開賽7分鐘為曼聯先開紀錄，接應雲比沙卡的橫傳，門前撞射入網。拉舒福特在27分鐘個人突破，以假動作騙過守衛，輕鬆再破列斯聯大門，擴大至兩球優勢。

曼聯在下半場再添紀錄，先有菲爾鍾斯接應角球頭槌得手，加上及後鍾達希博得12碼，由馬迪爾操刀中鵠，結果4球大勝列斯聯。

拉舒福特以個人技術突破入球，助球隊4球擊敗列斯聯。（Getty Images）

英超頭5輪賽程（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14

最近關於盧卡古的離隊消息不絕於耳，該名比利時前鋒球員在周一雖有出席訓練，但今仗卻再度未被列入軍名單，曼聯方面則強調他有傷在身。盧卡古的離隊傳聞，或使陣中的小將有更多機會。2001年出生的格連活特，在去季首度為曼聯一隊上陣，今仗更攻入他為曼聯一隊的首個入球。

格連活特在上半場早段近門得手，射入他在曼聯的首個一隊入球。（Getty Images）

曼聯主帥蘇斯克查在賽後盛讚此子潛質優厚，將會成為一名成功的球員，更指他或在今季英超揭幕戰對車路士時上陣，「以格連活特的能力，他絕對可以出戰英超賽事，或許他將會在今季首場英超中披甲，只要他保持佳態，他將有不少的上陣機會。格連活特在場上的腳法及頭腦，亦使他具備一位出色前場球員的特質。」

紅魔師兄拉舒福特對此子的評價甚高，「格連活特是個天生的射手，他具備一個射手的本能，只要他取得首個入球，我相信他的入球將陸續有來。」

蘇斯克查賽後盛讚格連活特，指他有望在英超揭幕戰中披甲。（Getty Images）