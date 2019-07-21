【英超】施丹證實巴利肯定離皇馬　明言轉會手續即將完成

「加里夫巴利在皇家馬德里已進入最後階段」，教練施丹周日（21日）這樣跟傳媒說。 這名法國一代名將更指，巴利離開皇馬已是鐵一般的事實，愈早完成交易對大家都有好處。不過施丹堅持自己跟巴利沒有不和，只是球隊需要改變。

皇馬於今夏國際冠軍球會盃首戰，以1：3不敵拜仁慕尼黑，巴利連後備名單亦榜上無名。外國傳媒都指皇馬與一間球會進行轉會談判中，未有透露買家是誰。自施丹指巴利已不再為其計劃中的一部分後，屢次傳出熱刺有意「回收」，這支北倫敦球會成為巴利下一站的最大熱門。

施丹直指巴利離隊在即。（Getty Images）

自施丹重返皇馬後，巴利已「冇碇企」。（Getty Images）

施丹：「一起祈禱交易快點完成吧」

「未來數天會發生什麼事，我們仍要繼續觀望，」施丹就巴利缺陣一事解畫：「如果明天就完成了交易，對大家都有好處。為了大家也好，一起祈禱交易快點完成吧。」

施丹證實皇馬正與某間球會商討巴利轉會細節，但就沒有再透露更多詳情。

盛傳巴利會重返熱刺。（Getty Images）

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再次強調與巴利沒過節

施丹一再強調自己跟30歲的巴利沒有「私人恩怨」：「我沒什麼理由要計對他，這不是私人恩怨，只是是時候變得更務實、作出改變。大家都看到現況，亦知道需要求變，我也不知道未來24或48小時會發生什麼事。」

這名1998年世界盃冠軍功臣又說：「我跟球會討論過後都明白一定要做點事，最後決定是教練及球員共同作出的，讓我們看看有什麼發展吧。」

巴利2013年以1.01億歐元天價，由熱刺轉投皇馬，6季於各項比賽為「銀河艦隊」上陣231場，亦有102個入球。這名威爾斯國腳又為皇馬贏得西甲、西班牙國王盃、4次歐聯及3次世冠盃殊榮。