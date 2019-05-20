【西甲】皇馬煞科戰主場不敵貝迪斯　巴利後備席坐足全場

皇家馬德里在西甲聯賽最後一輪賽事，在主場兩球不敵貝迪斯，未能以一場勝仗在班拿貝球場謝幕，錄得今季第12場敗仗，只能以68分完成球季，創下近17年最差的戰績。 在施丹回歸執掌皇馬後，加里夫巴利上陣時間成疑，而他在煞科戰全場只能在後備席觀戰，施丹指該名威爾斯球員欠缺比賽狀態，亦未有回答他來季會否留在皇馬陣中。

皇馬在最後一輪西甲前，已經篤定以第3位完成今季賽事，煞科戰在主場迎戰貝迪斯，主帥施丹派出賓施馬﹑莫迪歷及華拉尼等主力，而加里夫巴利則繼續列後備，但可惜未能逃過主場告負的命運。

皇馬今季頭號射手賓施馬，在上半場未能把握對方「送大禮」，射中門柱彈出。貝迪斯在下半場由羅倫摩朗（Loren Moron）門前撞射打破僵局，加上謝斯洛迪古斯近射得手，助貝迪斯作客兩球擊敗皇馬。

貝迪斯在下半場連入兩球，在聯賽煞科戰擊敗皇馬。（視覺中國）

加里夫巴利今仗被列後備，連續三仗未獲正選。（Getty Images）

皇家馬德里繼上仗不敵皇家蘇斯達後，今仗在主場同樣失利，以兩連敗結果球季，20年來首次錄得12場敗仗。皇馬今季以68分完成西甲，是「銀河艦隊」在2001/02球季後的最低分球季。另外，皇馬距離聯賽冠軍的巴塞隆拿19分，創下自1984/85球季最大差距的一季。

雖然皇馬在主場告負，但一眾球員在賽後亦向主場球迷致謝。（視覺中國）

現年29歲的加里夫巴利今仗被先列後備，並全場在後備席觀戰。巴利在完場哨子聲響起後，便隨即一人先行返回更衣室，而一眾隊友卻留在場上，向主場球迷致謝。

影片連結：巴利坐足全場 完場後離開

巴利在完場後隨即獨自返回更衣室，未有與隊友在場上答謝球迷支持。（影片截圖）

巴利今仗全場在後備席上，3場聯賽未獲上陣機會。（Getty Images）

該名威爾斯球星在施丹回歸皇馬後，僅在3仗聯賽戰畢全場，而他在近3場西甲更未有上陣。主帥施丹賽後指巴利因狀態不足而列後備：「抱歉未有派他上場，但我必須以球隊的利益放在首位，衡量對球隊最好的排陣，我不能派出缺乏比賽狀態的球員上陣。」

近日不斷傳出巴利離隊的消息，施丹被問及今仗會否是巴利最後一次以皇馬球員身份現身時，未有正面回應，「巴利近年為球隊貢獻良多，但我並不清楚今仗是否巴利的最後一仗，未來的事情難以預料。」

主帥施丹賽後指巴利的狀態不足，所以先將他放在後備。（Getty Images）